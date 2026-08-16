Loại quả 'phủ sóng' mùa thu Hà Nội năm nay

Tuy không mới nhưng mùa thu năm nay, quả thị bất ngờ xuất hiện trong nhiều khung hình mùa thu Hà Nội, trở thành chi tiết gợi nhớ ký ức tuổi thơ của nhiều người.

Những quả thị vàng ươm xuất hiện trên tấm hình mùa thu của bạn trẻ Hà Nội. Ảnh: Trương Thanh Hà.

Một buổi chiều đầu tháng 8, khi đi dạo phố cổ cùng bạn và tận hưởng những ngày đầu thu của Thủ đô, Huyền PT (27 tuổi, Hà Nội) dừng lại trước một chiếc xe đạp nhỏ bán thị. Mùi thơm đặc trưng từ những quả vàng ươm khiến cô không mất nhiều thời gian để quyết định mua vài quả.

Huyền mang số thị vừa mua tới một quán cà phê gần đó. Giữa không gian quen thuộc của phố cổ, những quả thị được đặt cạnh ly nước và món cốm xào, trở thành một chi tiết nhỏ trong những bức ảnh cô chụp lại buổi chiều đầu thu.

“Thị không mới. Chỉ là năm nay, chúng ta vô tình nhìn lại một điều rất cũ bằng một ánh mắt mới”, Huyền chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cũng trong những ngày này, Sơn (nickname Sơn Harry, Hà Nội) mua vài quả thị ở chợ với giá khoảng 15.000-20.000 đồng cho 3-4 quả, tùy kích thước. Với anh, thị gần như đã trở thành một thói quen nhỏ mỗi khi Hà Nội chuyển mùa: mua về để trong phòng cho thơm, thưởng thức hoặc đưa vào những bộ ảnh mùa thu.

Không phải loại quả mới, nhưng mùa thu năm nay, bên cạnh cốm hay xôi cốm, quả thị xuất hiện ngày càng nhiều trong “khung hình mùa thu” của người trẻ.

Bên cạnh màu xanh của cốm hay xôi cốm, quả thị xuất hiện nhiều hơn trong những tấm ảnh mùa thu năm nay. Ảnh: Sơn Harry, Trương Thanh Hà.

Quả thị bước vào khung hình mùa thu

Màu vàng đẹp mắt, hình dáng tròn đầy khiến quả thị trở thành một chi tiết khá “ăn ảnh”. Đặt cạnh những hình ảnh quen thuộc như phố cổ, hàng cây, quán cà phê hay những gánh hàng rong, loại quả này lập tức tạo cảm giác hoài niệm.

Huyền cho rằng thị có một lợi thế riêng: chỉ cần nhìn thấy những quả vàng ươm trong một bức ảnh, nhiều người đã có thể liên tưởng đến mùa thu, những phiên chợ và ký ức tuổi thơ.

Những hàng bán thị xuất hiện khắp Hà Nội trong những ngày đầu thu. Ảnh: Huyền PT.

Với cô, ký ức về thị bắt đầu từ những buổi theo mẹ đi chợ. Khoảng tháng 7, tháng 8, cô thường được mẹ mua cho vài quả. Những chiếc rổ nhỏ đựng thị cũng từng là món đồ cô được các anh chị trong xóm dạy đan. Đến những mùa Trung thu, trên mâm phá cỗ ngoài bánh kẹo, bỏng hay những chú chó bông làm từ bưởi, thường có thêm một góc dành cho những quả thị vàng.

Lớn lên, những chiếc rổ thị không còn xuất hiện thường xuyên, nhưng mỗi khi Hà Nội bắt đầu vào thu, Huyền vẫn có thói quen mua vài quả về đặt trong nhà.

“Có những thứ mình không mua vì cần, mà mua vì chỉ cần nhìn thấy thôi là cả một khoảng tuổi thơ tự nhiên quay trở lại”, cô nói.

Sơn cũng cho rằng sự xuất hiện của thị trong các bộ ảnh năm nay một phần đến từ khả năng gợi ký ức của loại quả này. Khi đặt cạnh cốm, phố cổ hay những hàng quán cũ, thị tạo nên một hình ảnh mang màu sắc hoài niệm.

Với những người đang sống xa Hà Nội, đôi khi chỉ một bức ảnh có màu vàng của thị hay màu xanh của cốm cũng đủ gợi cảm giác nhớ nhà, nhớ mùa thu.

Việc thị được đưa vào ảnh vì thế không đơn thuần nằm ở màu sắc. Theo Sơn, đây còn là cách người trẻ cảm nhận mùa thu bằng cả hình ảnh lẫn mùi hương, đồng thời làm mới một hình ảnh vốn rất quen thuộc với thế hệ trước.

Loại quả quen thuộc nhưng mùa thu năm nay, thị trở nên 'hot' hơn hẳn. Ảnh: Nhật Ánh.

Mùa thu Hà Nội được vinh danh

Quả thị chỉ là một chi tiết nhỏ trong bức tranh mùa thu Hà Nội năm nay. Khi những hàng thị, cốm, xôi cốm hay những gánh hàng rong xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội, mùa thu của Thủ đô tiếp tục trở thành một trải nghiệm được nhiều người tìm kiếm.

Sức hút của mùa thu Hà Nội không ít lần được truyền thông quốc tế nhắc đến. Tháng 9/2025, tạp chí Anh Time Out xếp Hà Nội thứ 5 trong danh sách 7 điểm đến ngắm mùa thu đẹp nhất châu Á, nhấn mạnh vẻ riêng của mùa thu Thủ đô và gợi ý tháng 10 là thời điểm thích hợp để trải nghiệm.

Trước đó, tháng 8/2022, CNN Travel đưa Thủ đô vào danh sách 12 điểm đến nổi bật thế giới để du lịch mùa thu, gợi ý du khách khám phá phố cổ, hồ Hoàn Kiếm và ẩm thực địa phương.

LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN HÀ NỘI TỪ NĂM 2020 ĐẾN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Sở Du lịch Hà Nội Nhãn Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 20023 Năm 2024 Năm 2025 6 tháng đầu năm 2026 Lượt khách Triệu lượt 8.65 4 18.7 24 27.86 33.7 18.01

Lượng khách đến Thủ đô cũng đang cho thấy sức hút này. Theo Sở Du lịch Hà Nội, 6 tháng đầu năm, thành phố đón khoảng 18,01 triệu lượt khách, gồm 4,64 triệu lượt khách quốc tế và 13,37 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 74.230 tỷ đồng .

Đến ngày 7/7, Hà Nội đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu trong năm 2026, qua đó hoàn thành hơn một nửa mục tiêu khách quốc tế cả năm chỉ sau 7 tháng. Khách quốc tế tiếp tục được xác định là một trong những động lực tăng trưởng chính của du lịch Thủ đô.

Từ nay đến cuối năm, ngành du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung vào các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ, đồng thời đẩy mạnh kích cầu khách nội địa. Thành phố cũng đặt mục tiêu mở rộng sức hút của điểm đến thông qua các đề án phát triển du lịch, hướng tới thu hút hơn 12 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030.

Khách quốc tế đi xích lô trên phố cổ Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.