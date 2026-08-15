Những quán cà phê view cánh đồng gây sửng sốt ở Sa Pa

Ngồi bên tách cà phê, du khách có thể thu trọn những tầng ruộng xanh trải dài dưới thung lũng Sa Pa.

Giữa tháng 8, những thửa ruộng bậc thang ở Sa Pa vẫn phủ màu xanh, trải dài từ Lao Chải, Tả Van đến Ý Linh Hồ. Đây cũng là thời điểm nhiều quán cà phê nằm trên sườn núi hoặc ven thung lũng trở thành điểm dừng chân lý tưởng để ngắm trọn những lớp ruộng nối nhau dưới chân núi.

Không cần trekking sâu vào bản, du khách vẫn có thể ngồi bên một tách cà phê, phóng tầm mắt xuống thung lũng, ngắm ruộng xanh, săn mây và chờ những khoảnh khắc nắng đẹp trong ngày.

Tri Thức - Znews gợi ý 5 quán cà phê sở hữu view ruộng bậc thang nổi bật ở Sa Pa mùa này.

The Pause Café & More

Địa chỉ: xã Tả Van, Lào Cai.

xã Tả Van, Lào Cai. Giờ mở cửa: 7h30-18h.

7h30-18h. Mức giá: Đồ uống khoảng 35.000-95.000 đồng; đồ ăn khoảng 50.000-290.000 đồng.

Đồ uống khoảng 35.000-95.000 đồng; đồ ăn khoảng 50.000-290.000 đồng. View: Ruộng bậc thang Tả Van và núi.

Nằm giữa khu vực Tả Van, The Pause Café & More có lợi thế nhờ không gian mở hướng ra ruộng bậc thang và những dãy núi bao quanh thung lũng. Giữa tháng 8, khi lúa vẫn còn xanh, từ quán có thể quan sát những thửa ruộng xếp thành từng lớp trên sườn đồi, xen giữa nhà dân và cây cối của bản.

Không gian quán được thiết kế khá thoáng, tận dụng cảnh quan tự nhiên thay vì bố trí quá nhiều tiểu cảnh. Khu vực hướng ra ruộng là vị trí đáng chú ý nhất, phù hợp với khách muốn ngồi lâu ngắm cảnh hoặc chụp ảnh mùa lúa.

Thực đơn tương đối đa dạng, từ các món cà phê quen thuộc như cà phê đen, cà phê sữa, latte, cappuccino đến cà phê muối, cà phê trứng, cold brew. Quán cũng phục vụ trà, matcha, nước ép và sinh tố. Phần đồ ăn khá đầy đặn với bánh mì, French toast, crepe, waffle, granola, omelette, pasta, salad và burger, phù hợp cả với khách muốn dùng bữa trong chuyến khám phá Tả Van.

Để ngắm ruộng, du khách nên ưu tiên buổi sáng khi trời quang hoặc cuối chiều. Điểm cộng của quán là có thể kết hợp uống cà phê, dùng bữa và ngắm cảnh tại một điểm. Ngược lại, trải nghiệm phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết Sa Pa, đặc biệt những ngày sương dày hoặc mưa khiến tầm nhìn xuống thung lũng bị hạn chế.

Sapana Café & Bistro

Địa chỉ: Ý Linh Hồ, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai ( cách trung tâm Sa Pa khoảng 7 km).

Ý Linh Hồ, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai cách trung tâm Sa Pa khoảng 7 km). Giờ mở cửa: 7h-17h.

7h-17h. Mức giá: Từ khoảng 30.000 đồng.

Từ khoảng 30.000 đồng. View: Thung lũng Mường Hoa và ruộng bậc thang Ý Linh Hồ.

Nếu mục tiêu chính là nhìn ruộng lúa, Sapana có lợi thế nhờ nằm ngay lối vào Ý Linh Hồ. Không gian được mở về phía thung lũng bằng những ô cửa lớn và khu ngồi ngoài trời, từ đó nhìn xuống các lớp ruộng bậc thang trải dọc Mường Hoa.

Menu khá gọn với cà phê, trà, bánh ngọt và đồ ăn sáng. Ngoài phục vụ ăn uống, địa điểm này còn kết hợp một số hoạt động trải nghiệm như trekking.

Điểm cộng của Sapana là ruộng nằm khá gần tầm mắt, phù hợp với khách muốn chụp ảnh mùa lúa thay vì chỉ nhìn toàn cảnh từ xa. Đổi lại, vị trí đẹp cũng khiến quán dễ đông vào đúng mùa.

Khách muốn ngồi ngoài trời nên đi sớm, đồng thời tránh các khung 8h-10h và 15h-17h nếu không muốn gặp lượng xe đông trên đường vào bản.

L.á Coffee

Địa chỉ: Lao Chải, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai (cách trung tâm Sa Pa khoảng 8 km).

Lao Chải, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai (cách trung tâm Sa Pa khoảng 8 km). Giờ mở cửa: 7h30-19h30.

7h30-19h30. Mức giá: Khoảng 45.000-60.000 đồng.

Khoảng 45.000-60.000 đồng. View: Trực diện ruộng bậc thang Lao Chải.

L.á Coffee là lựa chọn đáng chú ý nếu du khách muốn ngồi gần ruộng, thay vì quan sát mùa vàng từ một điểm cao.

Đây là địa điểm tương đối mới tại Lao Chải, với không gian chính là một căn nhà gỗ có cửa sổ lớn. Bên ngoài, quán làm thêm sàn gỗ hướng thẳng ra ruộng bậc thang, tạo cảm giác cánh đồng nằm ngay trước chỗ ngồi.

Đồ uống dao động 45.000-60.000 đồng. So với lối xuống Ý Linh Hồ, đường đến quán rộng và ít dốc hơn, thuận tiện hơn với nhóm khách không quen chạy xe máy trên đường núi.

Điểm mạnh của quán nằm ở khoảng cách với ruộng. Khi lúa chuyển vàng, khách không cần ống kính tele vẫn có thể lấy được những tầng ruộng khá rõ trong ảnh. Ngược lại, vì nằm thấp và gần cánh đồng, góc nhìn không mang tính toàn cảnh từ trên cao như một số quán trên sườn núi.

Khoảng 7h30-9h thích hợp nếu muốn tận dụng sương sớm, trong khi cuối buổi chiều cho ánh sáng dịu hơn để chụp ruộng.

Sailing Sa Pa

Địa chỉ: Khu vực Bãi Đá Cổ, Mường Hoa.

Khu vực Bãi Đá Cổ, Mường Hoa. Giờ mở cửa: Khoảng 8h-21h,

Khoảng 8h-21h, Mức giá: Đồ uống khoảng 20.000-80.000 đồng.

Đồ uống khoảng 20.000-80.000 đồng. View: Ruộng bậc thang và dãy Hoàng Liên Sơn.

Sailing Sa Pa nằm sâu hơn về phía Mường Hoa, gần Bãi Đá Cổ. Quán sử dụng nhiều vật liệu gỗ, tre và có không gian mở hướng ra ruộng, nhờ đó cảnh quan gần như trở thành phần chính của khu vực ngồi. Theo thông tin du lịch Sa Pa, quán sở hữu vị trí đẹp để ngắm trọn ruộng lúa vào mùa thu.

Khác với những quán chỉ phục vụ đồ uống, Sailing kết hợp cà phê và nhà hàng. Menu nước dao động khoảng 20.000-80.000 đồng, ngoài ra có các món ăn, trong đó gà nướng khoảng 250.000 đồng.

Khung giờ đáng thử nhất là trước 9h. Nếu thời tiết thuận lợi, mây còn lững lờ trên thung lũng trong khi các tầng ruộng phía dưới bắt đầu nhận nắng, tạo cùng lúc hai lớp cảnh đặc trưng của Sa Pa.

Điểm trừ là quán cách trung tâm gần 10 km. Khách chỉ có lịch trình ngắn sẽ phải dành riêng thời gian di chuyển, nhưng đổi lại cảnh quan ít bị các công trình trong khu trung tâm che khuất.

Pavi Garden

Địa chỉ: Giàng Tả Chải, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai.

Giàng Tả Chải, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai. Giờ mở cửa: 8h-20h.

8h-20h. Mức giá: Khoảng 50.000-60.000 đồng.

Khoảng 50.000-60.000 đồng. View: Ruộng bậc thang, vườn và núi.

Nếu Sailing thiên về tầm nhìn rộng, Pavi Garden lại tạo cảm giác như ngồi lọt giữa cảnh quan mùa lúa.

Quán nằm trong khuôn viên khoảng 800 m2 tại Giàng Tả Chải, xung quanh là núi và ruộng bậc thang. Khu sân hiên là vị trí dễ quan sát cánh đồng nhất, khách cũng có thể đi bộ quanh ruộng thay vì chỉ ngắm cảnh từ bàn cà phê.

Menu đồ uống ở mức 50.000-60.000 đồng, trong đó cà phê muối là một trong những món được khách lựa chọn. Ngoài uống cà phê, quán còn có hoạt động vẽ tranh trên gỗ.

Pavi phù hợp với khách muốn dành nửa ngày ở Tả Van, kết hợp uống cà phê và đi quanh bản. Đổi lại, khoảng cách khoảng 10 km từ trung tâm cùng một số đoạn đường dốc, cua khiến việc tự chạy xe máy phù hợp hơn với người đã quen đường núi.

Vào mùa lúa, nên ghé buổi sáng hoặc từ khoảng 15h30 đến trước khi mặt trời khuất núi. Ánh sáng xiên giúp các đường bờ ruộng nổi rõ hơn, trong khi giữa trưa thường nắng gắt và ảnh dễ mất chiều sâu.