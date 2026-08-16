Trà sữa 7.000 đồng từ TP.HCM mở cửa hàng giữa 'đất vàng' Hà Nội

Một thương hiệu đồ uống bình dân vừa chọn vị trí ngay khu vực hồ Gươm để mở cửa hàng mới, đặt mình giữa khu vực đông khách và loạt chuỗi F&B quen thuộc tại trung tâm Hà Nội.

Những ly trà và trà sữa với kích thước lớn chỉ có giá hơn 20.000 đồng.

Chiều 15/8, trong lúc dạo chơi phố đi bộ, Quỳnh Phương (29 tuổi, phường Đống Đa) ghé cửa hàng Hồng Trà Sữa Tam Hảo trên phố Lê Thái Tổ, một ngày sau khi địa điểm khai trương. Đây là cơ sở thứ 7 của thương hiệu trà sữa bình dân này tại Hà Nội, với vị trí nằm ngay khu vực trung tâm.

"Tôi biết thương hiệu này khá nổi tiếng ở TP.HCM và mới ra Hà Nội thời gian gần đây. Hôm nay tiện đi phố đi bộ nên tôi ghé thử. Với mức giá rẻ như vậy, đồ uống khiến tôi khá hài lòng. Tôi cũng bất ngờ khi thương hiệu lại chọn vị trí này để mở chi nhánh", Phương nói với Tri Thức - Znews.

Cửa hàng không quá đông khách trong thời điểm Phương ghé qua, có thể một phần do thương hiệu đã có nhiều cơ sở tại Hà Nội. Tuy vậy, việc một thương hiệu định vị bình dân xuất hiện ngay khu vực "đất vàng" hồ Gươm vẫn thu hút sự chú ý, khi xung quanh là nhiều chuỗi đồ uống đã quen mặt với người trẻ như Starbucks, Every Half hay Phê La.

Khách ghé tới cửa hàng vừa khai trương trên phố Lê Thái Tổ, chiều 15/8. Ảnh: Nhật Ánh.

Cạnh tranh

Tam Hảo là thương hiệu trà sữa đi theo hướng bình dân, với các món có giá chỉ từ 7.000 đồng. Trước khi mở cửa hàng tại phố Lê Thái Tổ, thương hiệu này đã có 6 cơ sở tại Hà Nội, nằm trên các tuyến phố như Bạch Mai, Trương Định, Chùa Láng, Khâm Thiên, Xuân Thủy và Lạc Trung. Các cửa hàng này tập trung ở những khu vực đông dân cư, sinh viên và người trẻ.

Cửa hàng gần hồ Gươm vì thế là điểm bán có vị trí khác biệt nhất trong hệ thống tại Hà Nội. Đây là một trong những khu vực tập trung đông người, kết nối với nhiều tuyến phố cổ và các điểm tham quan quen thuộc. Không chỉ phục vụ khách tại khu vực trung tâm, cửa hàng còn có thể tiếp cận nhóm khách du lịch và lượng người đổ về phố đi bộ vào cuối tuần.

Vào những ngày thường, khu vực này có lượng lớn người dân, khách du lịch và người trẻ qua lại. Cuối tuần, khi không gian phố đi bộ quanh hồ Gươm hoạt động, lượng người tập trung càng tăng lên, tạo thêm nguồn khách trực tiếp cho các cửa hàng kinh doanh đồ ăn, đồ uống.

Cửa hàng The Matcha Tokyo đông nghịt khách trong thời gian đầu mở cửa hồi tháng 1. Ảnh: Châu Sa.

Tuy nhiên, vị trí này cũng đặt Tam Hảo vào một môi trường cạnh tranh khá khác so với những cửa hàng trước đó. Ngay gần cửa hàng là các thương hiệu đồ uống quen thuộc như Phê La, Cộng Cà phê. Cách đó không xa còn có sự xuất hiện của những thương hiệu chuyên về trà, matcha như The Matcha Tokyo.

Phê La có lợi thế về độ nhận diện trong nhóm khách trẻ và câu chuyện xoay quanh trà Việt, trong khi Cộng Cà phê đã xây dựng được vị thế qua nhiều năm với nhận diện không gian và phong cách phục vụ đặc trưng. Riêng The Matcha Tokyo lại tạo sức hút nhờ định vị chuyên biệt về matcha Nhật Bản và từng thu hút khách xếp hàng khi mới xuất hiện tại Hà Nội.

Như vậy, trong cùng một khu vực, mỗi thương hiệu đang có một lợi thế riêng. Với Tam Hảo, bài toán không chỉ là thu hút lượng khách lớn của khu vực mà còn phải tạo được lý do đủ rõ để khách lựa chọn mình giữa một loạt thương hiệu đã có dấu ấn tại trung tâm Hà Nội.

Lượng khách đến cửa hàng Tam Hảo trên phố Lê Thái Tổ không quá "bùng nổ" trong những ngày đầu khai trương. Ảnh: Nhật Ánh.

Ý nghĩa của vị trí "đất vàng"

Theo ông Hoàng Tùng, Chủ tịch F&B Investment, Tam Hảo đã có độ phủ khá lớn tại TP.HCM, với khoảng 90 cửa hàng (theo khảo sát của ông). Khi ra Hà Nội, thương hiệu nhanh chóng mở các điểm bán tại những tuyến phố có mật độ trà sữa cao như Bạch Mai, Trương Định, Chùa Láng, Khâm Thiên và cạnh tranh với các thương hiệu cùng phân khúc như Ngô Gia, Viên Viên, Mãn Mãn.

Theo ông, cửa hàng tại khu vực hồ Gươm có ý nghĩa lớn hơn một điểm bán thông thường.

"Đây là khu vực có lưu lượng người qua lại cao, tập trung khách du lịch, người trẻ và các hoạt động vui chơi, đặc biệt vào buổi tối và cuối tuần. Với traffic lớn và nhu cầu lớn, tôi nghĩ đây sẽ là điểm có doanh thu tốt của thương hiệu", ông Tùng nhận định.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, giá trị đáng chú ý hơn của vị trí này nằm ở tính biểu tượng. Một thương hiệu trà sữa giá bình dân xuất hiện tại khu vực hồ Gươm có thể giúp tăng mức độ nhận diện mà không cần thay đổi định vị giá.

"Các cửa hàng tại Bạch Mai hay Khâm Thiên có thể phục vụ mục tiêu doanh số và cạnh tranh trực tiếp, còn điểm bán gần hồ Gươm mang thêm nhiệm vụ xây dựng thương hiệu", ông nói.

Vị trí "đất vàng" được chuyên gia đánh giá cao về mặt xây dựng thương hiệu. Ảnh: Nhật Ánh.

Dù vậy, ông Tùng cho rằng việc các thương hiệu F&B bình dân tìm đến những vị trí đắt đỏ, mang tính biểu tượng như hồ Gươm chưa phải xu hướng phổ biến.

Phần lớn thương hiệu trong phân khúc này vẫn ưu tiên mặt bằng gần trường học, khu dân cư, văn phòng hoặc các tuyến phố ăn uống, nơi có thể tạo sản lượng lớn với chi phí phù hợp.

Lý do nằm ở bài toán tài chính. Với giá bán thấp, lợi nhuận trên mỗi sản phẩm không lớn, các thương hiệu phải kiểm soát chặt chi phí mặt bằng so với doanh thu. Một vị trí đông người chưa chắc tạo ra đủ số đơn hàng để bù cho tiền thuê và chi phí vận hành cao.

Theo ông Tùng, vì vậy, điểm bán tại hồ Gươm là một lựa chọn khác biệt của Tam Hảo. Cửa hàng vừa khai thác lượng khách lớn tại trung tâm, vừa mang giá trị về nhận diện thương hiệu.

Ông đánh giá đây là chiến lược riêng của Tam Hảo hơn là dấu hiệu cho thấy các chuỗi F&B bình dân sẽ đồng loạt tiến vào những mặt bằng “đất vàng” trong thời gian tới.