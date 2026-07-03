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Thể thao World Cup 2026

HLV Hong Myung-bo rời Hàn Quốc giữa làn sóng chỉ trích

  • Thứ sáu, 3/7/2026 19:07 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Sau thất bại ê chề tại World Cup 2026, HLV Hong Myung-bo phải rời Hàn Quốc sang Mỹ vì liên tục nhận những lời đe dọa sát hại từ các CĐV quá khích.

HLV Hong Myung-bo rời Hàn Quốc vì iên tục chịu những lời đe dọa sát hại.

Theo đài MBC (Hàn Quốc), chiến lược gia 57 tuổi bị bắt gặp tại sân bay khi lên chuyến bay đến Los Angeles (Mỹ). HLV Hong Myung-bo xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi, căng thẳng và cố gắng tránh sự chú ý. Nguồn tin cho biết ông quyết định rời Hàn Quốc vì lo ngại cho sự an toàn của bản thân sau nhiều ngày hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội.

Thất bại của tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 thổi bùng sự phẫn nộ trong nước. Đội bóng xứ kim chi mở màn bằng chiến thắng trước CH Czech nhưng sau đó liên tiếp gục ngã trước Mexico và Nam Phi, qua đó bị loại ngay từ vòng bảng.

Khi đội tuyển trở về nước, người hâm mộ tập trung tại sân bay hô vang những khẩu hiệu yêu cầu HLV Hong từ chức. Nhiều tấm áp phích công kích vị HLV 57 tuổi xuất hiện khắp thủ đô Seoul, thậm chí một số cơ sở kinh doanh còn treo thông báo từ chối phục vụ ông.

Áp lực ngày càng leo thang khi nhà cầm quân này liên tục nhận những lời đe dọa sát hại trên mạng xã hội. Trước tình hình mất kiểm soát, ông quyết định rời Hàn Quốc để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Khủng hoảng của bóng đá Hàn Quốc thậm chí vượt ra ngoài phạm vi thể thao. Tổng thống yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành rà soát toàn diện những sai sót và bất cập khiến đội tuyển thất bại tại World Cup 2026.

Hiện tại, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc và HLV Hong đều đã từ chức.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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