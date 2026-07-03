Park Ji-sung dẫn đầu cuộc cải tổ bóng đá Hàn Quốc

Huyền thoại Park Ji-sung được cho là sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong nỗ lực cải tổ nền bóng đá Hàn Quốc sau thất bại tại World Cup 2026.

Park Ji-sung nhận trách nhiệm mới. Ảnh: Yonhap

Theo Korea Times, Chính phủ Hàn Quốc chính thức thành lập Ủy ban Đổi mới Bóng đá Hàn Quốc nhằm thúc đẩy cuộc cải tổ toàn diện sau màn trình diễn thất vọng của đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026. Trong đó, huyền thoại Park Ji-sung được bổ nhiệm làm đồng chủ tịch của ủy ban cùng Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chae Hwi-young.

Theo thông báo từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, ủy ban còn quy tụ nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng của thể thao nước này như Chủ tịch Ủy ban Olympic Hàn Quốc Ryu Seung-min, Giám đốc điều hành Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) Kim Seung-hee cùng hai cựu tuyển thủ quốc gia Lee Young-pyo và Park Joo-ho.

Tuyển Hàn Quốc cải tổ sau thất bại ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Nhiệm vụ của ủy ban là xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của bóng đá Hàn Quốc trên đấu trường quốc tế. Các nội dung được đưa vào chương trình cải tổ bao gồm đổi mới mô hình quản trị bóng đá, nâng cấp hệ thống đào tạo trẻ, phát triển đội tuyển quốc gia và ứng dụng các công nghệ hiện đại vào công tác huấn luyện cũng như quản lý.

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ, Park Ji-sung khẳng định ủy ban sẽ nỗ lực xây dựng một định hướng mới cho bóng đá Hàn Quốc, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Động thái này được đưa ra sau khi Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026, kết quả gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ người hâm mộ. Trước đó, Bộ trưởng Chae Hwi-young cũng thông báo sẽ tiến hành thanh tra hoạt động của KFA và công bố một báo cáo tổng kết nhằm làm rõ những vấn đề còn tồn tại trong công tác điều hành.

KFA thời gian qua vấp phải nhiều tranh cãi, đặc biệt là quy trình bổ nhiệm HLV Hong Myung-bo cách đây hai năm. Sau khi đội tuyển tiếp tục gây thất vọng tại World Cup 2026, chiến lược gia này đã quyết định từ chức.

Thái độ của CĐV Hàn Quốc dành cho Son Heung-min Thất bại tại World Cup 2026 không khiến Son Heung-min mất đi tình cảm của người hâm mộ, bởi anh vẫn được chào đón nồng nhiệt trong ngày trở về Hàn Quốc.