Đóng cửa vĩnh viễn sân bay bận rộn nhất thế giới

Sân bay quốc tế Dubai, cửa ngõ hàng không quốc tế bận rộn nhất thế giới, sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào năm 2035 để chuyển toàn bộ hoạt động sang sân bay quốc tế Al Maktoum.

Sân bay quốc tế Dubai vốn được mệnh danh là sân bay bận rộn nhất thế giới. Ảnh: Karim Sahib.

Sân bay quốc tế Dubai (DXB) đang chuẩn bị đóng cửa vĩnh viễn sau hơn 85 năm hoạt động. Trong khi đó, sân bay quốc tế Al Maktoum được đầu tư mở rộng với tổng vốn khoảng 28 tỷ bảng Anh, định hướng trở thành trung tâm hàng không lớn nhất thế giới.

Theo kế hoạch, toàn bộ chuyến bay và dịch vụ đang hoạt động tại DXB sẽ được chuyển sang DWC, bao gồm các hãng hàng không lớn có trụ sở tại Dubai như Emirates.

Sau khi hoàn thiện, sân bay nằm trong tổ hợp Dubai World Central dự kiến đạt công suất phục vụ tới 260 triệu hành khách mỗi năm, trở thành sân bay lớn nhất toàn cầu. Động thái này là một phần trong chiến lược của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nhằm củng cố vị thế dẫn đầu về hàng không và logistics quốc tế.

Dự án mở rộng sân bay Al Maktoum gồm 5 đường băng song song cùng khoảng 400 cửa ra máy bay. Theo Dubai Aviation Engineering Projects (DAEP), đơn vị phát triển hạ tầng hàng không của Dubai, DWC sẽ mở ra "kỷ nguyên mới của các hệ thống sân bay thông minh và cơ sở hạ tầng lấy hành khách làm trung tâm", hướng tới mang lại trải nghiệm di chuyển thuận tiện và hiện đại hơn cho du khách.

Máy bay của Emirates Airlines được nhìn thấy tại Sân bay Quốc tế Dubai, UAE, năm 2019. Ảnh: Reuters.

Paul Griffiths, Giám đốc điều hành Dubai Airports, cho biết việc duy trì hai trung tâm hàng không lớn ở khoảng cách quá gần nhau là không hợp lý.

"Chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ dịch vụ sang DWC. Đến thời điểm đó, hầu hết cơ sở hạ tầng tại DXB đều gần hết vòng đời khai thác, nên việc tiếp tục duy trì sân bay sẽ không còn hiệu quả về kinh tế nếu không đầu tư thêm khoản tiền rất lớn", ông nói.

Một trong những nguyên nhân khiến DXB phải đóng cửa là sân bay này bị giới hạn bởi 2 tuyến cao tốc lớn và các khu dân cư xung quanh, khiến việc mở rộng gần như không thể thực hiện. Quá trình chuyển đổi sang DWC dự kiến diễn ra khoảng năm 2032, dù toàn bộ dự án được cho là chỉ hoàn thành vào năm 2057.

DWC cũng sẽ kết nối với tuyến đường sắt cao tốc Etihad Rail đang được xây dựng. Tuyến này được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa Dubai và Abu Dhabi xuống còn khoảng 30 phút.

Hồi tháng 2, sân bay quốc tế Dubai bị hư hại nhẹ sau vụ tấn công tên lửa được cho là do Iran thực hiện. Nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khói bao trùm khu vực sân bay trong lúc nhân viên và hành khách sơ tán khẩn cấp. Nhà chức trách UAE sau đó đình chỉ các chuyến bay đến và đi khỏi Dubai, đồng thời khuyến cáo hành khách không tới sân bay.

