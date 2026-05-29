Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Đóng cửa vĩnh viễn sân bay bận rộn nhất thế giới

  • Thứ sáu, 29/5/2026 07:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sân bay quốc tế Dubai, cửa ngõ hàng không quốc tế bận rộn nhất thế giới, sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào năm 2035 để chuyển toàn bộ hoạt động sang sân bay quốc tế Al Maktoum.

Sân bay quốc tế Dubai vốn được mệnh danh là sân bay bận rộn nhất thế giới. Ảnh: Karim Sahib.

Sân bay quốc tế Dubai (DXB) đang chuẩn bị đóng cửa vĩnh viễn sau hơn 85 năm hoạt động. Trong khi đó, sân bay quốc tế Al Maktoum được đầu tư mở rộng với tổng vốn khoảng 28 tỷ bảng Anh, định hướng trở thành trung tâm hàng không lớn nhất thế giới.

Theo kế hoạch, toàn bộ chuyến bay và dịch vụ đang hoạt động tại DXB sẽ được chuyển sang DWC, bao gồm các hãng hàng không lớn có trụ sở tại Dubai như Emirates.

Sau khi hoàn thiện, sân bay nằm trong tổ hợp Dubai World Central dự kiến đạt công suất phục vụ tới 260 triệu hành khách mỗi năm, trở thành sân bay lớn nhất toàn cầu. Động thái này là một phần trong chiến lược của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nhằm củng cố vị thế dẫn đầu về hàng không và logistics quốc tế.

Dự án mở rộng sân bay Al Maktoum gồm 5 đường băng song song cùng khoảng 400 cửa ra máy bay. Theo Dubai Aviation Engineering Projects (DAEP), đơn vị phát triển hạ tầng hàng không của Dubai, DWC sẽ mở ra "kỷ nguyên mới của các hệ thống sân bay thông minh và cơ sở hạ tầng lấy hành khách làm trung tâm", hướng tới mang lại trải nghiệm di chuyển thuận tiện và hiện đại hơn cho du khách.

San bay anh 1

Máy bay của Emirates Airlines được nhìn thấy tại Sân bay Quốc tế Dubai, UAE, năm 2019. Ảnh: Reuters.

Paul Griffiths, Giám đốc điều hành Dubai Airports, cho biết việc duy trì hai trung tâm hàng không lớn ở khoảng cách quá gần nhau là không hợp lý.

"Chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ dịch vụ sang DWC. Đến thời điểm đó, hầu hết cơ sở hạ tầng tại DXB đều gần hết vòng đời khai thác, nên việc tiếp tục duy trì sân bay sẽ không còn hiệu quả về kinh tế nếu không đầu tư thêm khoản tiền rất lớn", ông nói.

Một trong những nguyên nhân khiến DXB phải đóng cửa là sân bay này bị giới hạn bởi 2 tuyến cao tốc lớn và các khu dân cư xung quanh, khiến việc mở rộng gần như không thể thực hiện. Quá trình chuyển đổi sang DWC dự kiến diễn ra khoảng năm 2032, dù toàn bộ dự án được cho là chỉ hoàn thành vào năm 2057.

DWC cũng sẽ kết nối với tuyến đường sắt cao tốc Etihad Rail đang được xây dựng. Tuyến này được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa Dubai và Abu Dhabi xuống còn khoảng 30 phút.

Hồi tháng 2, sân bay quốc tế Dubai bị hư hại nhẹ sau vụ tấn công tên lửa được cho là do Iran thực hiện. Nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khói bao trùm khu vực sân bay trong lúc nhân viên và hành khách sơ tán khẩn cấp. Nhà chức trách UAE sau đó đình chỉ các chuyến bay đến và đi khỏi Dubai, đồng thời khuyến cáo hành khách không tới sân bay.

Sân bay Dubai ngập khói trong cuộc phản đòn của Iran Các video trên mạng xã hội cho thấy khói bao trùm bên trong sân bay quốc tế Dubai khi nhân viên các hãng hàng không sơ tán khỏi tòa nhà.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Khách sạn biểu tượng của Dubai đóng cửa 18 tháng

Khách sạn biểu tượng của Dubai sẽ tạm ngừng hoạt động trong 18 tháng để cải tạo lần đầu kể từ khi mở cửa năm 1999, trong bối cảnh ngành du lịch chịu ảnh hưởng từ xung đột tại Vùng Vịnh.

11:37 16/4/2026

Sân bay Dubai bị tấn công, hành khách hoảng loạn tháo chạy

Sân bay quốc tế Dubai bị hư hại trong loạt đòn đáp trả bằng tên lửa của Iran đêm 28/2, khi các cuộc tấn công lan rộng khắp các quốc gia Vùng Vịnh và Trung Đông.

17:04 1/3/2026

Buổi cà phê 'chưa từng có tiền lệ' của Tổng thống UAE và Thái tử Dubai

Tổng thống UAE và Thái tử Dubai xuất hiện tại trung tâm thương mại Dubai tối 2/3 trong bối cảnh xung đột leo thang. Động thái này được xem là thông điệp trấn an dư luận.

19:57 4/3/2026

Đan Châu

Sân bay Sân bay sân bay Dubai sân bay quốc tế sân bay Al Maktoum DXB đóng cửa sân bay sân bay đóng cửa UAE du lịch Dubai du lịch Dubai du lịch UAE đóng cửa vĩnh viễn bận rộn nhất bận rộn sân bay bận rộn

    Đọc tiếp

    Trum khan, doi non kin mit tam bien Sam Son hinh anh

    Trùm khăn, đội nón kín mít tắm biển Sầm Sơn

    23 giờ trước 10:03 28/5/2026

    0

    Nắng nóng gay gắt nên hàng vạn du khách đổ về biển Sầm Sơn, Thanh Hóa tắm mát. Cảnh tắm biển khác lạ là nhiều người phải quàng khăn, che kín mặt, đội mũ nón để tránh nắng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý