Bán xe, quẹt sạch thẻ tín dụng vẫn chật vật sang Mỹ xem World Cup

Sau 28 năm chờ Scotland trở lại World Cup, một người hâm mộ quyết sang Mỹ cổ vũ đội tuyển bằng mọi giá, dù phải bán xe và dùng cạn thẻ tín dụng.

Rory Phillips-Hunter cùng vị hôn thê Victoria Ofsarnie trước giờ khai cuộc trận đấu giữa Scotland và Đan Mạch vào tháng 11.

Khi chứng kiến Scotland đánh bại Đan Mạch và chính thức giành vé dự World Cup 2026, Rory Phillips-Hunter (37 tuổi, cổ động viên cuồng nhiệt người Scotland) đã bật khóc.

Với anh, khoảnh khắc ấy không chỉ là một chiến thắng bóng đá. Lần gần nhất Scotland góp mặt tại World Cup là khi anh mới 9 tuổi. Sau 28 năm chờ đợi, giấc mơ của nhiều thế hệ CĐV Scotland cuối cùng cũng thành hiện thực.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Phillips-Hunter quay sang vị hôn thê và nói cả hai phải sang Mỹ bằng mọi giá.

Tuy nhiên, cặp đôi nhanh chóng đối mặt với thực tế phũ phàng về chi phí. Để theo chân đội tuyển Scotland đến World Cup, nam CĐV đã bán chiếc xe bán tải, đổi sang một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu hơn. Anh cũng dùng hết hạn mức thẻ tín dụng và phải thắt chặt chi tiêu. Dù vậy, việc có mặt tại Mỹ vẫn là bài toán không dễ dàng.

Áo cổ vũ do Phillips-Hunter thiết kế đã được chuẩn bị sẵn sàng cho World Cup.

Hai trận đấu của Scotland diễn ra tại sân Gillette, gần Boston. Ban đầu, Phillips-Hunter dự định ở lại Boston cùng vị hôn thê. Tuy nhiên, giá khách sạn tại đây tăng mạnh.

Theo tính toán của anh, 8 ngày lưu trú ở Boston có thể tốn khoảng 6.000 bảng Anh (tương đương 8.000 USD ), chỉ riêng tiền phòng cho hai người. Vé máy bay đã vượt 1.000 USD . Với mức chi này, kế hoạch sang Mỹ gần như nằm ngoài khả năng.

Có lúc, Phillips-Hunter tính bay sang Mỹ nhưng không mua vé vào sân, chỉ theo dõi trận đấu trong quán bar. Tuy nhiên, với một CĐV đã chờ gần 3 thập kỷ, phương án đó không đủ ý nghĩa.

Bước ngoặt đến khi anh tìm thấy Providence, bang Rhode Island. Thành phố này có giá lưu trú rẻ hơn Boston đáng kể, lại gần sân Gillette hơn, giúp việc di chuyển thuận tiện.

Tại Providence, Phillips-Hunter tham gia nhóm WhatsApp có tên Providence Tartan Army. Ban đầu, nhóm chỉ có khoảng 25 người, chủ yếu trao đổi về khách sạn và cách đi đến sân.

Cổ động viên Scotland cũng mua những chiếc huy hiệu có in biểu tượng của Hiệp hội Bóng đá Scotland bán gây quỹ từ thiện.

Sau đó, nhóm nhanh chóng tăng lên hơn 1.000 thành viên. Từ một nhóm trò chuyện nhỏ, Providence Tartan Army trở thành nơi CĐV Scotland cùng nhau tìm cách tiết kiệm chi phí cho chuyến đi World Cup.

Nhóm liên hệ khách sạn, làm việc với các cơ quan địa phương và tự tổ chức xe buýt đến sân. Thay vì trả gần 100 USD cho vé khứ hồi bằng phương tiện công cộng, các CĐV thuê xe buýt trường học màu vàng, giúp mỗi người tiết kiệm gần 40 USD .

Nhờ thỏa thuận với khách sạn, Phillips-Hunter đặt được phòng tại Providence với giá 288 USD mỗi đêm cho hai người. Mức giá này thấp hơn nhiều so với Boston, nhưng vẫn là khoản chi không nhỏ.

Dù phải bán xe, dùng hết hạn mức thẻ tín dụng và sống dè sẻn, Phillips-Hunter vẫn cho rằng chuyến đi này xứng đáng. Với anh và nhiều CĐV Scotland, World Cup lần này không chỉ là một giải đấu. Đó là khoảnh khắc họ đã chờ suốt 28 năm.