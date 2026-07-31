Hành trình chạm vào nhịp sống bản địa xứ Cảng thơm

Đằng sau tòa nhà chọc trời và ánh đèn rực rỡ bên cảng Victoria, Hong Kong (Trung Quốc) còn là thành phố của ký ức, văn hóa và trải nghiệm bản địa thu hút du khách Việt.

Nhắc đến Hong Kong (Trung Quốc), nhiều du khách thường nghĩ đến đô thị sôi động với trung tâm thương mại nổi tiếng, đường chân trời ấn tượng bên cảng Victoria hay nhịp sống hiện đại. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy còn là vùng đất giàu câu chuyện, nơi lịch sử, văn hóa và đời sống thường nhật tạo nên sức hấp dẫn riêng.

Xe điện Ding Ding trải nghiệm giao thông đặc sắc tại Hương Cảng.

Một trong những trải nghiệm đặc trưng để khám phá nhịp sống địa phương là chuyến đi trên xe điện hai tầng Ding Ding, phương tiện đã trở thành một phần ký ức của thành phố cảng. Không vội vã như phương tiện hiện đại, xe điện Ding Ding đưa du khách đi qua các khu phố lâu đời, cửa hàng truyền thống và góc phố nơi đời sống thường ngày vẫn diễn ra giữa lòng đô thị phát triển. Tiếng chuông leng keng quen thuộc cùng góc nhìn từ tầng trên của xe giúp du khách cảm nhận diện mạo khác của thành phố phát triển hàng đầu châu Á - bình dị, chậm rãi và gần với đời sống bản địa hơn.

Đại lộ Ngôi Sao là điểm check-in yêu thích dành cho fan điện ảnh Hong Kong.

Với nhiều thế hệ người Việt Nam, xứ Cảng thơm còn gắn liền ký ức từ phim truyền hình TVB và tác phẩm điện ảnh từng tạo ảnh hưởng lớn trong khu vực. Hình ảnh con phố đông đúc, tòa nhà san sát hay câu chuyện gia đình, tình cảm trên màn ảnh đã góp phần tạo nên sự gần gũi đặc biệt với thành phố này. Tại đại lộ Ngôi Sao, du khách có thể tìm lại dấu ấn của nền điện ảnh từng một thời rực rỡ qua tên tuổi nghệ sĩ, dấu tay và biểu tượng gắn liền màn ảnh.

Một điểm tham quan không kém phần hấp dẫn là công viên Cửu Long Trại Thành, nơi mang đến góc nhìn khác về lịch sử vùng đất này. Từng là đồn lũy quân sự từ thời nhà Thanh, nơi đây sau đó phát triển thành khu dân cư với cấu trúc đô thị đặc biệt, trở thành dấu ấn đặc biệt trong quá trình phát triển của thành phố. Ngày nay, công viên được xây dựng trên nền khu vực cũ, lưu giữ dấu tích lịch sử như tòa nhà Yamen và cổng Nam, giúp du khách khám phá câu chuyện về sự chuyển mình của đô thị qua nhiều thời kỳ.

Miếu Huỳnh Đại Tiên, điểm đến văn hóa tâm linh thu hút du khách.

Sức hấp dẫn của xứ Cảng thơm nằm ở khả năng dung hòa nhiều sắc thái trong cùng điểm đến. Đó có thể là không gian tín ngưỡng tại đền Huỳnh Đại Tiên, nơi người dân địa phương gửi gắm mong cầu về sức khỏe, bình an và may mắn. Đó cũng có thể là sự choáng ngợp trước công trình hiện đại như cầu Thanh Mã, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong hay quảng trường Kim Tử Kinh - những biểu tượng phản ánh sự phát triển năng động của đô thị này. Mỗi điểm dừng chân không chỉ là địa danh để tham quan, mà còn là lát cắt giúp du khách hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và nhịp sống của thành phố phương Đông này.

Đoàn khách BenThanh Tourist tham quan quảng trường Kim Tử Kinh.

Đón nhu cầu du lịch dịp lễ Quốc khánh, BenThanh Tourist giới thiệu chương trình tour Hong Kong 4 ngày 3 đêm với hai lựa chọn: Tour Hong Kong - 1 ngày tự do khám phá xứ Cảng thơm và tour du lịch Hong Kong kết hợp tham quan Hong Kong Disneyland.

Với mức giá trọn gói từ 19,99 triệu đồng đến 24,99 triệu đồng/khách tùy chương trình, hành trình được xây dựng nhằm cân bằng giữa tham quan biểu tượng nổi bật, khám phá văn hóa địa phương và tận hưởng thời gian trải nghiệm theo sở thích cá nhân.

Du khách sẽ được khám phá các điểm đến tiêu biểu như cầu Thanh Mã, đỉnh Thái Bình, đại lộ Ngôi Sao, đền Huỳnh Đại Tiên, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong; đồng thời trải nghiệm du ngoạn vịnh Victoria, khu văn hóa Tây Cửu Long và công viên Cửu Long Trại Thành. Khách hàng đăng ký tour nhận thêm 1 bình nước Lock&Lock. Số lượng quà tặng có hạn.