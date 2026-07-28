Sun World Ha Nam ở Ninh Bình tung vé đồng giá chỉ từ 150.000 đồng

Mùa hè này, công viên nước Sun World Ha Nam triển khai chiến dịch tri ân và kích cầu du lịch quy mô lớn với chuỗi chính sách giá ưu đãi.

Chương trình bao gồm đồng giá vé chỉ 150.000 đồng cho mọi du khách, đặc biệt chỉ từ 50.000 đồng trong khung giờ “vàng” giải nhiệt và gói vé năm ưu đãi đến 50%.

Đồng giá mọi du khách chỉ 150.000 đồng từ ngày 27/7

Nhằm mang tới cơ hội trải nghiệm không giới hạn cho du khách trong mùa cao điểm du lịch hè, Sun World Ha Nam áp dụng chính sách giá vé lẻ hấp dẫn. Theo đó, trong thời gian 27/7-2/9, toàn bộ du khách khi ghé thăm công viên trong khung giờ 9h30-18h30 tất cả ngày trong tuần sẽ nhận mức đồng giá trọn gói là 150.000 đồng/vé. Mức giá này giúp du khách tiết kiệm đáng kể so với giá niêm yết là 250.000 đồng/vé cho người lớn và 170.000 đồng/vé cho trẻ em. Nhờ vậy, du khách thỏa sức vui chơi, tận hưởng các dịch vụ giải trí đẳng cấp mà không phải lo lắng quá nhiều về kinh tế.

Sun World Ha Nam triển khai chính sách giá “siêu ưu đãi” khi đồng giá vé 150.000 đồng cho du khách.

Đặc biệt, để nâng tầm trải nghiệm và mang đến sự tiện lợi cho du khách, Sun World Ha Nam áp dụng gói combo công viên nước và ẩm thực với giá đặc biệt 280.000 đồng/combo - ưu đãi lên đến 30% so với mức niêm yết là 380.000 đồng/người lớn và 300.000 đồng/trẻ em.

Chỉ từ 50.000 đồng, du khách có thể thỏa sức giải nhiệt tại Sun World Ha Nam.

Chưa dừng lại ở đó, Sun World Ha Nam tiếp tục tung ra hạn mức giá vé khá “mềm” – chỉ từ 50.000 đồng/vé, dành cho các khung giờ linh hoạt: 6h30-8h30 các ngày thứ 7, chủ nhật và 18h30-21h tất cả ngày trong tuần.

Đây được xem là bước đi chiến lược của Sun World Ha Nam nhằm tạo điều kiện cho người dân địa phương và khu vực lân cận, đặc biệt là người dân các phường Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình đến vui chơi. Thay vì dành cả ngày tại công viên, du khách có thể tranh thủ 2-3 tiếng buổi sáng cuối tuần hoặc khoảng thời gian mát mẻ chiều tối sau giờ làm để đưa gia đình đi bơi, "giải nhiệt" cơn nóng với chi phí chỉ khoảng một ly trà sữa.

Sở hữu "tấm vé quyền năng"

Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách muốn duy trì thói quen giải trí và tập luyện thường xuyên, công viên nước Hà Nam tung chính sách ưu đãi vé năm (Pass Year). Theo đó, giá vé năm niêm yết khoảng 1,5 triệu đồng/năm được điều chỉnh xuống còn 800.000 đồng/năm - áp dụng từ nay đến hết ngày 31/10. Chiếc vé năm này mở ra đặc quyền vào cổng không giới hạn số lần cho du khách từ nay đến hết tháng 10.

Du khách có thể vui chơi, thưởng thức ẩm thực với combo ưu đãi 280.000 đồng.

Tọa lạc trên diện tích hơn 19 ha, đây là công viên nước đầu tiên tại Việt Nam lấy cảm hứng chủ đạo từ nghệ thuật múa rối nước truyền thống Bắc Bộ, kết hợp giữa nét đẹp bản sắc dân tộc với công nghệ giải trí hiện đại chuẩn quốc tế. Với hệ thống trò chơi đạt đẳng cấp quốc tế, công viên sở hữu 40 đường trượt đa dạng và 14 tổ hợp trò chơi hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của du khách. Trò chơi ấn tượng hàng đầu gọi tên “Song làn siêu tốc” - đường trượt đua đôi đầu tiên tại Đông Nam Á với chiều dài 228 m, độ chênh cao gần 25 m, mang đến cảm giác đua tốc độ. Những tín đồ mê cảm giác mạnh còn thỏa sức chinh phục “Lốc xoáy thần tốc”, “Khúc cua phượng hoàng” hay hòa mình vào những ngọn sóng tại “Vịnh thần Sóng” rộng hơn 4.600 m2.

Công viên nước Hà Nam lấy cảm hứng chủ đạo từ nghệ thuật múa rối nước truyền thống Bắc Bộ.

Với những ai tìm kiếm sự thư thái nhẹ nhàng, “Dòng sông mơ màng” dài 500 m là nơi lý tưởng để thả lỏng cơ thể. Không gian công viên được chia thành 7 phân khu chủ đề tái hiện các hình tượng văn hóa của nghệ thuật múa rối nước như Thủy Đình, Tứ Linh, Đánh cáo bắt vịt... tạo nên những trò chơi giải trí cùng hàng trăm góc check-in.

Sun World Ha Nam sở hữu 40 đường trượt và 14 tổ hợp trò chơi.

Bên cạnh đó, chuỗi tiện ích dịch vụ ẩm thực tại 2 nhà hàng Đào Thục, Đồng Ngư và hàng chục quầy ẩm thực trong khuôn viên Sun World, cùng chuỗi sự kiện pháo hoa, nhạc nước hàng tuần tại quảng trường Thời Đại (Sun Urban City) - cách công viên khoảng 2 km - hứa hẹn mang đến chuyến du ngoạn, trải nghiệm đa sắc màu cho du khách đến Hà Nam mùa hè này.

Loạt ưu đãi này là cơ hội để du khách thủ đô, người dân địa phương và khu vực lân cận tận hưởng “thiên đường giải trí” chỉ cách Hà Nội khoảng 45 phút di chuyển.