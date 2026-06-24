Sun World Hon Thom ra mắt làn trượt nước chưa từng có trên thế giới

Không ngừng làm mới trải nghiệm để du khách luôn bất ngờ mỗi lần trở lại Phú Quốc, Sun World Hon Thom tiếp tục bổ sung những sản phẩm giải trí độc đáo, ấn tượng.

Tâm điểm của mùa hè năm nay tại Sun World Hon Thom là Wavy Whirl (Lốc xoáy nhiệt đới) - trò chơi thuộc dòng PowerRAPIDS lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới.

Nếu máng trượt nước truyền thống đưa người chơi lao xuống bằng trọng lực, thì Wavy Whirl mở ra trải nghiệm khác: Dòng nước trở thành “đạo diễn” của toàn bộ hành trình. Người chơi ngồi trên phao đơn hoặc phao nhiều chỗ và bắt đầu chuyến “vượt thác” giữa những dòng nước luôn biến đổi, liên tục tạo ra các vùng nước xiết, khúc cua bất ngờ, đoạn tăng tốc rồi xoáy mạnh trước khi lại dịu xuống như đang len lỏi qua ghềnh thác tự nhiên.

Công viên nước Aquatopia tại Hòn Thơm là nơi đầu tiên trên thế giới vận hành làn trượt nước thế hệ mới thuộc dòng PowerRAPIDS.

Điều thú vị nằm ở chỗ không có lượt chơi nào giống nhau. Chiếc phao có thể tự do xoay theo dòng nước, đổi hướng bất ngờ hoặc tăng tốc ngoài dự đoán, khiến mỗi lần trải nghiệm đều mang đến cảm giác mới mẻ. Ngay cả khi chơi cùng một trò, người ngồi ở vị trí khác nhau cũng sẽ có cung bậc cảm xúc hoàn toàn khác biệt.

Khác với những trò cảm giác mạnh chỉ tập trung vào tốc độ hay độ cao, Wavy Whirl chinh phục người chơi bằng sự khó lường. Không ai biết cú xoay tiếp theo sẽ đưa chiếc phao đi theo hướng nào, dòng nước đẩy người chơi tăng tốc hay bất ngờ chững lại trước khi tiếp tục lao về phía trước. Chính yếu tố bất ngờ ấy tạo nên cảm giác phấn khích xuyên suốt hành trình, như đang chinh phục dòng thác giữa thiên nhiên.

Việc bổ sung làn trượt Wavy Whirl đưa Sun World Hon Thom đón đầu xu hướng phát triển của ngành vui chơi - giải trí quốc tế.

Theo Blooloop - tạp chí quốc tế chuyên ngành về công viên chủ đề và ngành công nghiệp giải trí, màn ra mắt của PowerRAPIDS tại Hòn Thơm không đơn thuần là bổ sung trò chơi, mà còn mở ra “danh mục trò chơi nước hoàn toàn mới” cho ngành công viên nước.

Không chỉ mang đến trải nghiệm độc đáo, Wavy Whirl còn được thiết kế để phục vụ lượng lớn du khách trong mùa hè với công suất tới 1.440 khách/giờ, mỗi lượt xuất phát chỉ cách nhau khoảng 10-20 giây, giúp rút ngắn thời gian chờ và giữ nhịp vui chơi liên tục trong mùa cao điểm.

Sau những phút “ướt sũng” cùng Wavy Whirl, hành trình khám phá Hòn Thơm vẫn còn rất nhiều điều hấp dẫn. Tại làng Exotica, bên cạnh trò chơi cảm giác mạnh đã trở thành biểu tượng như Mộc xà thịnh nộ hay Mắt đại bàng, du khách có thể trải nghiệm loạt trò chơi mới ra mắt như Vũ điệu cua càng, Trứng cút nổi loạn, Vòng xoay thần long, Tổ đại bàng, Hải trình cuồng phong hay Cánh cam đại chiến. Mỗi trò chơi mang một sắc thái riêng, từ thử thách tốc độ, sự khéo léo đến hoạt động vui nhộn phù hợp cả gia đình, nhóm bạn hay em nhỏ yêu thích vận động.

Trứng cút nổi loạn là một trong nhiều trò chơi mới được bổ sung tại làng Exotica.

Bên cạnh hệ thống trò chơi liên tục được đổi mới, Hòn Thơm ngày càng hoàn thiện hệ sinh thái trải nghiệm để du khách có thể vui chơi và nghỉ dưỡng trọn vẹn suốt ngày dài. Đến đây, du khách sẽ bắt đầu chuyến khám phá bằng tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới - công trình đã trở thành biểu tượng của Nam Phú Quốc, mở ra tầm nhìn ngoạn mục ôm trọn quần đảo An Thới từ trên cao.

Sau những giờ phút sôi động tại Aquatopia và làng Exotica, du khách có thể thư giãn tại Santo Beach Club - tổ hợp vui chơi - giải trí và ẩm thực bên biển vừa ra mắt, với không gian mang đậm tinh thần beach club nhiệt đới, thực đơn đa dạng cùng 2 bể bơi vô cực hướng biển. Đây là nơi lý tưởng để ngắm trọn khoảnh khắc hoàng hôn nổi tiếng của Phú Quốc.

Santo Beach Club mang đến cho du khách những giờ thư giãn, trải nghiệm “đặc sản” hoàng hôn của Phú Quốc theo cách riêng.

Sự kết hợp giữa thiên nhiên, công trình biểu tượng và chuỗi sản phẩm giải trí không ngừng được làm mới và việc đón đầu xu hướng phát triển của ngành vui chơi - giải trí quốc tế đang đưa Hòn Thơm trở thành điểm đến “phải tới” của đảo ngọc. Nơi đây đủ sức níu chân du khách và tạo thêm nhiều lý do để họ quay trở lại.