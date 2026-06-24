5 lý do khiến du khách muốn xách ba lô và đến Sa Pa

Nếu bạn nghĩ Sa Pa mùa hè chỉ có mây và khí hậu mát mẻ, thì chuỗi trải nghiệm "độc bản" tại Sun World Fansipan Legend sẽ khiến bạn phải thay đổi suy nghĩ.

Ngắm ruộng bậc thang, trải nghiệm nhịp sống vùng cao, thưởng thức ẩm thực Tây Bắc… Sa Pa mùa hè này sẽ khiến bạn muốn xách ba lô lên đường ngay lập tức.

Chiêm ngưỡng "sóng lúa xanh" từ cao độ hơn 3.000 m

Bắt đầu từ tháng 6, thung lũng Mường Hoa khoác lên mình tấm áo mới khi những thửa ruộng bậc thang bước vào mùa lúa xanh rì, căng tràn sức sống.

Thung lũng Mường Hoa ở Sa Pa.

Thay vì chỉ ngắm cánh đồng lúa từ bản làng, du khách có thể chọn hành trình bay trên cáp treo Fansipan để ngắm “siêu phẩm” từ độ cao 3.000 m. Từ cabin kính, bạn sẽ có góc nhìn "vô cực" từ trên cao, thu trọn vào tầm mắt những dải lụa xanh uốn lượn mềm mại như nấc thang lên trời, xen lẫn giữa làn sương và nếp nhà sàn thanh bình của đồng bào Tây Bắc.

“Mục sở thị” mùa hoa rực rỡ tại Fansipan

Nếu là tín đồ yêu hoa, du khách không nên bỏ lỡ Fansipan mùa này, bởi nơi đây đang biến thành khu vườn lớn giữa đại ngàn Tây Bắc.

Tiêu biểu là thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam với hàng triệu đóa hồng cổ Sa Pa và các giống hồng ngoại đang vào độ rực rỡ. Xen giữa lối đi là những cụm cẩm tú cầu xanh, hồng, tím dịu dàng, tạo khung cảnh lãng mạn đặc trưng của vùng ôn đới.

Sắc tím phủ trên những đồi hoa.

Trên các triền đồi và cung đường tàu hỏa leo núi Mường Hoa, sắc tím của những đồi hoa dần phủ kín không gian, trong khi muồng vàng, rong riềng đỏ và chùm thanh anh xanh lam tô điểm cho bức tranh thiên nhiên thêm phần sống động. Sự giao thoa của nhiều mùa hoa cùng lúc mang đến cho du khách vô số góc check-in và trải nghiệm đặc trưng chỉ có ở Fansipan mùa hè.

Nhịp sống đậm chất vùng cao tại Bản Mây

Giữa không gian núi rừng Fansipan, Bản Mây mang đến cho du khách cơ hội khám phá văn hóa Tây Bắc qua nếp nhà truyền thống, nghề thủ công bản địa và ẩm thực đặc trưng. Tái hiện đời sống của nhiều cộng đồng dân tộc như H'Mông, Dao Đỏ, Tày, Giáy, Hà Nhì và Thái, nơi đây đem đến trải nghiệm gần gũi với bản sắc vùng cao.

Bản Mây mang đến cho du khách cơ hội khám phá văn hóa Tây Bắc.

Không chỉ là bản làng văn hóa, Bản Mây còn là nơi diễn ra chương trình nghệ thuật như “Đỉnh thiêng du ký” và “Tây Bắc mùa hoa nở”. Nếu “Đỉnh thiêng du ký” đưa khán giả khám phá miền sơn cước qua âm nhạc, vũ đạo và câu chuyện văn hóa đương đại; thì “Tây Bắc mùa hoa nở” tái hiện vẻ đẹp núi rừng bằng điệu múa dân gian, tiếng khèn, tiếng sáo và sắc màu lễ hội vùng cao.

Đặc biệt, Bản Mây là được coi là “studio thực cảnh” khi chỉ cần đứng vào hiên nhà gỗ hay lối nhỏ bậc thang đá, bạn có thể chụp bức ảnh ấn tượng.

Thưởng thức đặc sản Tây Bắc

Hành trình khám phá Sa Pa sẽ thêm trọn vẹn khi du khách dành thời gian thưởng thức món ăn đậm bản sắc Tây Bắc tại Sun World Fansipan Legend.

Điểm nhấn ẩm thực của Fansipan là khu Chợ Quê, tọa lạc ở khu vực ga đến cáp treo với đa dạng lựa chọn món ngon bản địa cho du khách. Đặc biệt, nhà hàng vừa ra mắt thực đơn đồng giá 150.000 đồng với 3 menu dành cho du khách muốn có bữa ăn nhanh gọn, no bụng nhưng vẫn đủ đầy hương vị bản địa. Từ cơm lam Tây Bắc ăn kèm lạp xưởng nướng hoặc thịt gà xiên nướng, đến bún cá tầm Sa Pa, mỗi set đều đi kèm trà gạo lứt và tráng miệng, mang đến bữa ăn tiện lợi mà vẫn đậm đà hương vị Tây Bắc.

Điểm nhấn ẩm thực tại Fansipan là khu Chợ Quê.

Ngoài Chợ Quê, du khách còn có thể khám trải nghiệm ẩm thực độc đáo khác như: Thưởng thức cà phê giữa biển mây ở Starbucks Fansipan, trải nghiệm thực đơn lấy cảm hứng từ sản vật địa phương trong nhà hàng Vân Sam, hoặc khám phá ẩm thực Halal tại Sharia… Mỗi điểm dừng chân mang đến dư vị đặc trưng, góp phần hoàn thiện hành trình khám phá Fansipan bằng thị giác lẫn vị giác.

Ghi dấu ấn với cột mốc 10 năm Fansipan

Mùa hè càng trở nên đặc biệt khi Sun World Fansipan Legend kỷ niệm 10 năm vận hành tuyến cáp treo Fansipan (năm 2016-2026) - công trình mở ra cơ hội để hàng triệu du khách chạm tới nóc nhà Đông Dương. Nếu đến Fansipan dịp này, bạn sẽ được ghi lại kỷ niệm với cột mốc đáng nhớ trong lịch sử của tuyến cáp treo, check-in với loạt tiểu cảnh và mô hình biểu tượng được bài trí khắp khu du lịch, tham gia chuỗi hoạt động hấp dẫn đánh dấu cột mốc này.

Sun World Fansipan Legend tổ chức loạt hoạt động kỷ niệm 10 năm vận hành tuyến cáp treo Fansipan.

Từ nay đến hết năm 2026, du khách sẽ được tham quan triển lãm “Thập kỷ khai hoa”, khám phá câu chuyện Fansipan cùng hướng dẫn viên bản địa tại Bản Mây, hòa mình vào không gian văn hóa của Lễ hội Thổ cẩm và chiêm ngưỡng Lễ hội Hoa Sen đá giữa biển mây Tây Bắc... Những hoạt động này không chỉ nhìn lại hành trình 10 năm, mà còn làm giàu trải nghiệm, lan tỏa giá trị văn hóa bản địa và khẳng định sự phát triển bền vững của điểm đến.