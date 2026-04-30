Du khách xúc động với khoảnh khắc thượng cờ trên đỉnh Fansipan

Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, đỉnh Fansipan (Sa Pa) đón hàng nghìn du khách vui chơi và trải nghiệm chuỗi sự kiện cùng hoạt động độc đáo, hấp dẫn.

Bên cạnh lễ hội hoa hồng và nghi lễ thượng cờ thiêng liêng, du khách lần đầu tiên được thưởng thức show nghệ thuật “Sắc cờ miền biên ải” mang đến trải nghiệm trọn vẹn và giàu cảm xúc.

Sáng sớm ngày 30/4, khu du lịch Sun World Fansipan Legend rực rỡ trong sắc đỏ. Hàng nghìn du khách diện trang phục áo cờ đỏ sao vàng, cùng hướng về đỉnh cao 3.143 m để tham dự nghi thức đặc biệt nhất trong ngày.

Trước thời khắc thượng cờ, không gian đỉnh Fansipan dường như lắng lại trong thanh âm hào hùng của show diễn “Sắc cờ miền biên ải”. Với sự tham gia của 20 nghệ sĩ, chương trình tái hiện sống động lịch sử giữ nước và dựng xây của quân và dân vùng Tây Bắc bằng ngôn ngữ nghệ thuật kết hợp giữa ca, múa và hoạt cảnh.

Âm nhạc giao hưởng hòa quyện cùng giai điệu dân gian bản địa, trang phục và đạo cụ mang đậm bản sắc vùng cao tạo nên bức tranh nghệ thuật đa sắc. Từ những năm tháng chiến đấu bảo vệ biên cương, đến hành trình hồi sinh sau chiến tranh và đặc biệt là câu chuyện kiến tạo tuyến cáp treo Fansipan - tất cả được kể lại đầy xúc động, như bản anh hùng ca giữa đại ngàn.

Cảm xúc được đẩy lên cao trào khi show diễn khép lại và nghi thức thượng cờ bắt đầu. Đúng 10h30, lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên tại cột cờ cao nhất Việt Nam, tung bay giữa biển mây trắng và không gian của đỉnh thiêng. Hàng trăm du khách đồng loạt đặt tay lên ngực, cất vang Quốc ca. Giữa không gian hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, khoảnh khắc trở nên thiêng liêng hơn - khi mỗi người không chỉ là khán giả mà trở thành một phần của nghi lễ.

Nhiều du khách không giấu được niềm tự hào khi tham dự lễ thượng cờ trên đỉnh Fansipan đúng dịp 30/4. Gia đình chị Trần Bảo Hương (Bắc Ninh) chia sẻ đây là lần đầu tiên đặt chân đến Fansipan và trực tiếp dự nghi lễ đặc biệt này.

Chị tâm sự: “Khoảnh khắc thực sự thiêng liêng và xúc động. Giữa không gian mây trời, khi nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay, tôi cảm nhận rõ niềm tự hào và tình yêu dành cho Việt Nam hơn bao giờ hết”.

Không chỉ du khách Việt, nhiều du khách quốc tế cũng hào hứng tham gia, hòa mình vào không khí lễ hội và tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử của Việt Nam. “Hành trình bằng cáp treo mở ra trước mắt tôi khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Khi đứng tại cột mốc 3.143 m, tận mắt chứng kiến khoảnh khắc hàng trăm du khách cùng nghiêm trang thực hiện nghi thức chào cờ và ngắm nhìn lá cờ Việt Nam tung bay giữa trời, đó thực sự là trải nghiệm ấn tượng và đáng nhớ với tôi”, Mira, du khách đến từ Ấn Độ, chia sẻ.

Sau những giây phút thiêng liêng trên đỉnh cao, hành trình tại Fansipan tiếp tục mở ra với nhiều trải nghiệm đa dạng. Tại khu vực Bản Mây, không gian văn hóa vùng cao được tái hiện sống động với nếp nhà truyền thống, hoạt động sinh hoạt bản địa và sắc cờ đỏ rực rỡ khắp lối đi, mang đến bức tranh vừa gần gũi, vừa đậm chất lễ hội.

Trong khi đó, Lễ hội hoa hồng diễn ra trong 25/4-3/5 đưa du khách bước vào không gian ngập tràn hương sắc với hàng triệu đóa hoa khoe sắc giữa thung lũng. Lễ hội không chỉ mang tới “vương quốc hoa hồng” với hàng triệu bông hoa thuộc 150 giống hoa hồng khác nhau, mà còn có nhiều hoạt động, show diễn và minigame hấp dẫn.

Đặc biệt, du khách có cơ hội tham gia nhiều hoạt động thú vị được tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm đi vào vận hành của cáp treo Fansipan, đánh dấu hành trình đưa đỉnh Fansipan từ giấc mơ chinh phục thành biểu tượng du lịch quốc gia. Một số hoạt động tiêu biểu như triển lãm “Thập kỷ tự hào” cùng chuỗi hoạt động tương tác như “Thư gửi từ đỉnh trời Fansipan”, “Đỉnh cao trong tôi là…”, “Fansipan Passport” hay trải nghiệm ẩm thực kỷ niệm 10 năm - nơi du khách có thể lưu giữ và tiếp nối ký ức đáng nhớ.

Cùng thời điểm, những thảm hoa đỗ quyên trên dãy Hoàng Liên Sơn cũng bung nở rực rỡ, tô điểm thêm cho bức tranh thiên nhiên của Fansipan thêm kỳ vĩ và đem đến trải nghiệm đa sắc màu cho du khách dịp lễ 30/4-1/5.