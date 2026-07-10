Radisson Blu Resort Cam Ranh ghi dấu với không gian cưới bên biển

Sở hữu bãi biển riêng, đa dạng không gian tổ chức và dịch vụ cá nhân hóa, Radisson Blu Resort Cam Ranh mang đến nhiều lựa chọn cho các cặp đôi muốn tổ chức hôn lễ bên biển.

Nằm bên bờ biển Bãi Dài nguyên sơ, làn nước ngọc lam hòa cùng bãi cát trắng mịn và những buổi hoàng hôn rực rỡ, Radisson Blu Resort Cam Ranh đã trở thành một trong những điểm đến tổ chức tiệc cưới được yêu thích tại Việt Nam.

“Được vinh danh là resort dẫn đầu cho dịch vụ cưới và trăng mật 2024 - Best Hotels and Resorts Awards, khu nghỉ dưỡng không ngừng nâng tầm trải nghiệm cưới với sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, hệ thống địa điểm tổ chức sang trọng, ẩm thực tinh tế và dịch vụ cá nhân hóa, mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho mỗi cặp đôi”, bà Kath Võ - Giám đốc truyền thông - chia sẻ.

Đa dạng không gian cho mọi phong cách tiệc cưới

Mỗi cặp đôi đều có một giấc mơ riêng về ngày cưới của mình, và Radisson Blu Resort Cam Ranh mang đến nhiều lựa chọn không gian để hiện thực hóa mọi ý tưởng.

Bãi biển riêng tư tạo nên khung cảnh lãng mạn cho những nghi thức trao lời thề nguyện.

Nổi bật là Wedding Sala - khu vực làm lễ cưới ngoài trời được thiết kế thanh lịch giữa khu vườn nhiệt đới xanh mát, có sức chứa lên đến 200 khách. Đây là điểm hẹn biểu tượng cho những lễ trao lời thề nguyện đầy cảm xúc, lưu giữ vẻ đẹp giao hòa giữa thiên nhiên và tình yêu.

Wedding Sala được bao quanh bởi khu vườn xanh mướt.

Đối với những cặp đôi mong muốn nói lời "I do" bên tiếng sóng biển, bãi biển riêng của khu nghỉ dưỡng mở ra vô vàn ý tưởng cho những lễ cưới ngoài trời đầy cảm xúc. Từ nghi thức đi chân trần (barefoot wedding) trên cát trắng đến những bữa tiệc tối lung linh dưới ánh đèn, mọi khoảnh khắc đều trở thành kỷ niệm khó quên.

Bên cạnh đó, khu vực bãi cỏ xanh mát cũng là lựa chọn lý tưởng cho tiệc cưới sân vườn, tiệc cocktail hoặc những buổi tiệc tối dưới bầu trời đầy sao, mang đến sự linh hoạt trong việc thiết kế không gian theo mong muốn của từng cặp đôi.

Tiệc cưới và tiệc sau đám cưới tại Ballroom.

Với các hôn lễ quy mô lớn, Grand Ballroom có sức chứa lên đến 400 khách, được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng không gian sang trọng, phù hợp cho những tiệc cưới đẳng cấp hay các sự kiện cưới quốc tế.

Bài trí tiệc cưới theo yêu cầu tại Ballroom.

Tiệc cưới đáng nhớ không chỉ đến từ không gian đẹp mà còn được lưu giữ qua những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm của Radisson Blu Resort Cam Ranh luôn làm việc trực tiếp với từng cặp đôi để đảm bảo mỗi thực đơn đều phù hợp với quy mô, phong cách tổ chức cũng như các yêu cầu đặc biệt về chế độ ăn uống của khách quốc tế.

Điểm đến được các cặp đôi quốc tế tin chọn

Không chỉ được các cặp đôi Việt Nam yêu thích, Radisson Blu Resort Cam Ranh còn là điểm đến tổ chức đám cưới của nhiều cặp đôi đến từ Nga, Ấn Độ và Mông Cổ, khẳng định năng lực tổ chức các hôn lễ đa văn hóa với sự am hiểu và tôn trọng các nghi thức truyền thống của từng quốc gia.

Sở hữu bờ biển dài 400 m, Radisson Blu Resort Cam Ranh mang đến khung cảnh lãng mạn hiếm có cho ngày trọng đại của các đôi uyên ương. Tiếng sóng biển dịu êm, khu vườn nhiệt đới xanh mát cùng tầm nhìn bao quát đại dương tạo nên phông nền hoàn hảo cho những lời thề nguyện và khoảnh khắc sum vầy cùng gia đình, bạn bè.

Từ lễ cưới đón bình minh trên biển đến tiệc cưới lãng mạn khi hoàng hôn buông, mỗi sự kiện đều được thiết kế hài hòa với vẻ đẹp thiên nhiên, đồng thời phản ánh dấu ấn và câu chuyện tình yêu riêng của từng cặp đôi.

Các cặp đôi có thể tổ chức tiệc cưới nhỏ ngay tại sân cỏ của biệt thự ba phòng ngủ.

Khu nghỉ dưỡng sở hữu 256 phòng nghỉ và suite hiện đại, cùng 36 biệt thự hồ bơi riêng sang trọng, đáp ứng nhu cầu lưu trú cho cô dâu, chú rể, gia đình và khách mời đến từ khắp Việt Nam cũng như quốc tế. Không gian nghỉ dưỡng rộng rãi giúp mọi người dễ dàng quây quần bên nhau, biến đám cưới thành một kỳ nghỉ đáng nhớ.

Linh hoạt với dịch vụ trọn gói và đồng hành xuyên suốt

Hiểu rằng mỗi hôn lễ đều mang dấu ấn riêng, Radisson Blu Resort Cam Ranh giới thiệu 3 gói dịch vụ cưới được thiết kế linh hoạt, mang đến giải pháp trọn gói giúp các cặp đôi an tâm trong suốt quá trình chuẩn bị.

Mỗi gói dịch vụ cưới bao gồm trang trí không gian, thiết kế hoa tươi, bài trí khu vực làm lễ, tổ chức tiệc, điều phối chương trình, giải trí và đội ngũ tư vấn cưới chuyên nghiệp đồng hành từ đầu đến cuối.

Đội ngũ chuyên gia tư vấn cưới của Radisson Blu Resort Cam Ranh sẽ đồng hành cùng các cặp đôi trong suốt hành trình chuẩn bị, từ lựa chọn địa điểm, lên ý tưởng trang trí, xây dựng thực đơn, bố trí lưu trú, điều phối chương trình cho đến vận hành toàn bộ sự kiện trong ngày cưới.

Với những cặp đôi mong muốn một lễ thành hôn bên bờ biển, Radisson Blu Resort Cam Ranh mang đến không gian để những khoảnh khắc hạnh phúc được lưu giữ trọn vẹn.