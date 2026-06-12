Thái Lan vẫn tổ chức concert, sự kiện sau khi Công chúa qua đời

Chính phủ Thái Lan cho biết các hoạt động giải trí, thể thao và du lịch vẫn được tổ chức theo kế hoạch sau khi Công chúa Bajrakitiyabha qua đời.

Công chúa Bajrakitiyabha tham dự một nghi lễ tại Hoàng cung ở Bangkok năm 2020.

Phát biểu ngày 12/6, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết các buổi hòa nhạc (concert), sự kiện thể thao và các hoạt động giải trí khác không bị hủy bỏ hay đình hoãn sau khi Công chúa Bajrakitiyabha qua đời. Tuy nhiên, trong thời gian quốc tang, ban tổ chức và người tham dự được đề nghị dành một phút mặc niệm trước khi chương trình bắt đầu để tưởng nhớ cố Công chúa, theo Bangkok Post.

Chính phủ Thái Lan đã công bố thời gian quốc tang kéo dài 15 ngày, bắt đầu từ ngày 12/6. Trong thời gian này, toàn bộ công chức được yêu cầu mặc trang phục để tang theo quy định. Quốc kỳ tại các cơ quan nhà nước và trường học sẽ được treo rủ để bày tỏ sự tiếc thương.

Công chúa Bajrakitiyabha qua đời ngày 11/6 tại bệnh viện King Chulalongkorn Memorial ở Bangkok. Bà nhập viện từ ngày 15/12/2022 sau khi bất tỉnh trong lúc huấn luyện chó cưng tại huyện Pak Chong, tỉnh Nakhon Ratchasima một ngày trước đó.

Hoàng gia Thái Lan cho biết nguyên nhân khiến Công chúa đột quỵ là do chứng rối loạn nhịp tim nghiêm trọng. Các bác sĩ xác định tình trạng này là biến chứng nguy hiểm của việc bà bị nhiễm khuẩn Mycoplasma, một loại vi khuẩn thường gây viêm đường hô hấp.

Người dân tưởng niệm Công chúa Bajrakitiyabha bên ngoài Bệnh viện King Chulalongkorn Memorial ở Bangkok ngày 12/6.

Sau khi thông tin được công bố, đông đảo người dân đã tới bệnh viện King Chulalongkorn Memorial để bày tỏ lòng tiếc thương và tưởng niệm cố Công chúa. Bầu không khí tại bệnh viện bao trùm bởi sự tiếc thương, nhiều người mặc trang phục màu đen, mang theo ảnh của Công chúa và không giấu được xúc động khi đứng chờ bên ngoài khuôn viên bệnh viện.

Theo kế hoạch, linh cữu Công chúa sẽ được đưa tới điện Phiman Rattaya trong Hoàng cung để cử hành các nghi thức tang lễ Hoàng gia. "Khi nghe thông báo, tôi rất buồn", bà Thanyaporn Arammekha, 66 tuổi, nói với đôi mắt sưng đỏ vì khóc.

Bà cho biết luôn dành tình cảm đặc biệt cho Hoàng gia Thái Lan. Cha mẹ ly hôn khi bà còn nhỏ, cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej (Rama IX) khi đó giống như một hình mẫu người cha đối với bà. Trong suốt thời gian Công chúa điều trị, bà thường xuyên đến bệnh viện và lập tức có mặt khi nghe tin buồn.

Bà Kanokpan Chantarapetch, 67 tuổi, cựu công chức địa phương, cũng đến bệnh viện để tưởng niệm Công chúa Bajrakitiyabha. "Tôi thực sự không biết phải nói gì vì quá xúc động. Tôi yêu mến Công chúa từ khi bà còn rất nhỏ", người phụ nữ nói trong nước mắt.

Người dân cầm ảnh Công chúa Bajrakitiyabha bên ngoài Bệnh viện King Chulalongkorn Memorial ở Bangkok ngày 12/6, sau thông tin bà qua đời ở tuổi 47.

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho rằng sự ra đi của Công chúa đã mang đến "nỗi đau buồn và mất mát sâu sắc cho người dân trên khắp đất nước".

"Không lời nào có thể diễn tả trọn vẹn cảm xúc của người dân Thái Lan trước mất mát to lớn này", ông nói.

Theo Thủ tướng Anutin, Công chúa Bajrakitiyabha đã dành trọn tâm huyết để xây dựng một xã hội dựa trên công lý, bình đẳng và phẩm giá con người.

"Những năng lực toàn diện của bà với vai trò học giả luật, nhà ngoại giao và người hoạt động xã hội đã trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho người dân Thái Lan, khuyến khích họ tin vào khả năng của bản thân, không ngừng hoàn thiện mình và sử dụng tri thức để đóng góp cho xã hội cũng như đất nước", ông nói.