Chuyện không tưởng xảy ra ở World Cup 2026

Sáng 27/6, Cape Verde, quốc gia chỉ có hơn 500.000 dân, giành vé vào thẳng vòng knock-out World Cup sau trận hòa 0-0 trươc Saudi Arabia.

Cape Verde muốn viết tiếp câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026.

Cape Verde đang đối mặt ngưỡng cửa lịch sử tại World Cup khi chỉ cần một trận thắng Saudi Arabia để chắc suất vào vòng 32 đội. Sau những trận hòa đầy quả cảm tại bảng H khi chạm trán Tây Ban Nha và Uruguay, đại diện châu Phi tràn đầy tự tin biến lần đầu tiên tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh thành một câu chuyện cổ tích hiện đại.

Thầy trò Bubista vừa tái hiện kỷ lục của Senegal năm 2002 khi trở thành đội bóng tân binh bất bại trong hai lượt trận đầu tiên. Tuy nhiên, tập thể này sẽ bước vào trận đấu quyết định tại sân vận động NRG vào 7h sáng 27/6 với tổn thất lực lượng đáng kể.

Hậu vệ trái Sidney Lopes Cabral vắng mặt do án treo giò, trong khi tiền vệ Telmo Arcajo dính chấn thương. Dù vậy, hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ và tinh thần lên cao sau trận hòa Uruguay 2-2 hôm 22/6 là điểm tựa vững chắc cho Cape Verde.

Phía bên kia chiến tuyến, Saudi Arabia lâm vào tình thế buộc phải thắng để tránh bị loại sớm. Đoàn quân của Georgios Donis bộc lộ sự thiếu hụt nghiêm trọng về hỏa lực tấn công khi chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ đạt mức thấp kỷ lục 0,8.

Niềm hy vọng lớn nhất của "Chim ưng xanh" đặt cả vào thủ quân Salem Al-Dawsari, người từng tỏa sáng rực rỡ tại Qatar cách đây 4 năm. Huấn luyện viên Donis dự kiến sẽ quay lại sơ đồ 4-4-2 để tìm kiếm bàn thắng, dù thiếu vắng bộ đôi Nasser Al Dawsari và Ali Lajami.

Nếu giành trọn 3 điểm, Cape Verde sẽ khẳng định vị thế hiện tượng lớn nhất giải đấu năm nay. Ngược lại, bất kỳ kết quả nào ngoài một chiến thắng cũng sẽ khiến đại diện châu Á phải chia tay World Cup 2026 trong thất vọng.

Highlights Uruguay 2-2 Cape Verde Cape Verde tiếp tục có kết quả hòa quả cảm trước Uruguay ở trận đấu thuộc lượt hai bảng H World Cup 2026 sáng 22/6.