Khoảnh khắc World Cup: Chuyện cổ tích Cape Verde

Một trong những bất ngờ trong ngày 22/6 nằm ở trận đấu diễn ra vào khung 2h giữa Bỉ và Iran thuộc khuôn khổ bảng G. Dù được đánh giá cao hơn, thầy trò Rudi Garcia bất ngờ bị đại diện châu Á cầm hòa với tỷ số 0-0. Nathan Ngoy thậm chí còn phải nhận thẻ đỏ ở phút 67, khiến "Quỷ đỏ" rơi vào cảnh thiếu người.