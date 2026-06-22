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Thể thao World Cup 2026

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Khoảnh khắc World Cup: Chuyện cổ tích Cape Verde

  • Thứ hai, 22/6/2026 15:26 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Đêm 21, rạng sáng 22/6, trong khi Tây Ban Nha gây ấn tượng với chiến thắng giòn giã thì Cape Verde cũng viết tiếp câu chuyện của mình tại bảng H.

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Ở cuộc chạm trán diễn ra vào lúc 23h ngày 21/6 thuộc khuôn khổ bảng H, sau lượt trận đầu gây thất vọng khi để Cape Verde cầm hòa 0-0, Tây Ban Nha nhanh chóng trở lại bằng việc đánh bại Saudi Arabia với tỷ số đậm đà 4-0. Mikel Oyarzabal tỏa sáng với hai pha lập công.
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Ngôi sao đáng chú ý nhất bên phía tuyển Tây Ban Nha Lamine Yamal cũng để lại dấu ấn dù chỉ chơi 45 phút đầu tiên. Anh mở tỷ số ngay phút thứ 10, tung 5 cú sút và chạm bóng 52 lần. Ngôi sao 18 tuổi đạt thông số rê bóng 2/2, thắng tranh chấp 3/3 và chuyền chính xác 91%.

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Sự trở lại của Yamal rõ ràng giúp tuyển Tây Ban Nha chơi mạch lạc hơn ở khâu tấn công. Sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng H, "La Roja" tạm thời giành ngôi đầu với 4 điểm. Giờ đây, nhà đương kim vô địch Châu Âu sẽ hướng đến cuộc chạm trán Uruguay diễn ra vào ngày 27/6 tới.
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Một trong những bất ngờ trong ngày 22/6 nằm ở trận đấu diễn ra vào khung 2h giữa Bỉ và Iran thuộc khuôn khổ bảng G. Dù được đánh giá cao hơn, thầy trò Rudi Garcia bất ngờ bị đại diện châu Á cầm hòa với tỷ số 0-0. Nathan Ngoy thậm chí còn phải nhận thẻ đỏ ở phút 67, khiến "Quỷ đỏ" rơi vào cảnh thiếu người.
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Thủ môn Alireza Beiranvand bên phía Iran có màn trình diễn xuất thần với 7 pha cứu thua trong vòng cấm. Trong 90 phút, thủ thành 33 tuổi giữ sạch lưới nhờ 5 pha bay người cứu thua. Với 50 lần chạm bóng cùng khả năng ra vào hợp lý, anh là chốt chặn hoàn hảo bảo toàn mành lưới cho đại diện châu Á.
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Bất ngờ lớn nhất trong ngày 22/6 thuộc về Cape Verde. Trong trận đấu với Uruguay diễn ra vào khung 5h thuộc khuôn khổ bảng H, tập thể này tiếp tục thi đấu kiên cường để cầm hòa đối thủ với tỷ số 2-2 chung cuộc. Nếu chắt chiu hơn, đại diện châu Phi thậm chí có thể giành trọn 3 điểm.
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Giành 2 điểm sau hai lượt đầu của bảng H mở ra cơ hội đi tiếp cho Cape Verde. Đại diện châu Phi hoàn toàn có quyền mơ mộng bởi ở lượt trận cuối, thầy trò ông Bubista chỉ phải gặp cái tên tương đối vừa tầm là Saudi Arabia vào ngày 27/6 tới.
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Trái ngược niềm vui của đại diện châu Phi là nỗi buồn dành cho Uruguay. Federico Valverde cùng đồng đội giành vỏn vẹn 2 điểm sau hai lượt đấu đầu tiên dù chỉ phải chạm trán những đối thủ được đánh giá yếu hơn là Saudi Arabia và Cape Verde. Ở lượt trận cuối, thầy trò Marcelo Bielsa phải đối đầu Tây Ban Nha (27/6).
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Ở trận đấu cuối cùng trong ngày 22/6 diễn ra vào khung 8h thuộc khuôn khổ bảng G, dù bị New Zealand bất ngờ chọc thủng lưới do công của Finn Surman ở phút 15, Ai Cập đã lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng chung cuộc 3-1, qua đó tạm thời chiếm ngôi đầu bảng.
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Mohamed Salah, ngôi sao lớn nhất của tuyển Ai Cập, cũng tỏa sáng rực rỡ trong 85 phút thi đấu. Cầu thủ 34 tuổi đóng góp 1 bàn thắng, 1 kiến tạo và dẫn đầu mọi thông số tấn công. Anh tạo 5 cơ hội, 13 lần chạm bóng trong vùng cấm cùng 5 cú sút, góp công giúp đại diện châu Phi giành chiến thắng chung cuộc.
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Huy Trưởng

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