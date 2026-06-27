Cape Verde đón 'mưa tiền thưởng' ở World Cup

Góp mặt ở vòng 32 đội World Cup 2026, Cape Verde thu về khoản tiền thưởng đáng kể từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Cape Verde tạo lịch sử ở World Cup. Ảnh: Reuters.

Sáng 27/6, đại diện châu Phi cầm hòa 0-0 trước Saudi Arabia ở lượt trận cuối bảng H, qua đó khép lại vòng bảng với ba trận hòa liên tiếp. Nhờ Tây Ban Nha đánh bại Uruguay 1-0 ở trận đấu cùng giờ, Cape Verde kết thúc ở vị trí nhì bảng và trở thành đội đầu tiên trong lịch sử World Cup 48 đội giành vé vào vòng knock-out mà không thắng bất kỳ trận nào ở vòng bảng.

Theo cơ cấu phân bổ tài chính của FIFA, việc lọt vào vòng 32 đội giúp Cape Verde nhận 12 triệu USD tiền thưởng. Nếu tiếp tục tiến sâu, số tiền thưởng sẽ còn tăng đáng kể.

Trước đó, mỗi đội tuyển góp mặt tại World Cup 2026 được đảm bảo nhận tối thiểu 12,5 triệu USD . Khoản tiền này bao gồm 10 triệu USD dành cho các đội vượt qua vòng loại, cùng 2,5 triệu USD hỗ trợ công tác chuẩn bị như tập huấn, di chuyển và các chi phí trước giải.

Cape Verde vượt qua vòng bảng mà không thắng trận nào. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, FIFA còn phân bổ hơn 16 triệu USD dưới dạng các khoản hỗ trợ bổ sung cho toàn bộ các đội tham dự. Nguồn kinh phí này được sử dụng để trang trải chi phí đi lại, hậu cần, vận hành đoàn thể thao và tăng số lượng vé phân bổ cho các liên đoàn, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách tài chính giữa các nền bóng đá.

Với Cape Verde, khoản tiền thưởng hàng chục triệu USD là phần thưởng xứng đáng cho kỳ World Cup thành công nhất lịch sử bóng đá nước này. Thành tích vượt qua vòng bảng hứa hẹn sẽ tạo cú hích lớn cho sự phát triển của bóng đá Cape Verde những năm tới.

Đối thủ của Cape Verde tại vòng 32 đội là nhà đương kim vô địch Argentina.

Video Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Uruguay Sáng 27/6, Baena ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha trước Uruguay sau sai lầm của thủ thành Muslera ở lượt đấu cuối bảng H World Cup 2026.