Brazil gặp đối thủ họ chưa từng thắng ở vòng 1/8 World Cup 2026

Brazil sẽ đối đầu Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026, nơi "Selecao" đứng trước thử thách xóa bỏ cái dớp trước đại diện Bắc Âu.

Na Uy chưa từng nếm mùi thất bại trước Brazil.

Sáng 1/7, chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà giúp Na Uy trở thành đối thủ tiếp theo của Brazil tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Tuy nhiên, trước cuộc chạm trán diễn ra tại New Jersey (Mỹ), đội bóng của HLV Carlo Ancelotti phải đối mặt một thống kê không mấy dễ chịu. Na Uy là đội tuyển duy nhất trên thế giới mà Brazil từng chạm trán trên hai lần nhưng chưa biết đến chiến thắng.

Theo thống kê, hai đội chạm trán tổng cộng bốn lần kể từ năm 1988. Brazil chỉ có hai trận hòa và nhận hai thất bại trước đại diện Bắc Âu. Đây cũng là trường hợp duy nhất trong lịch sử mà "Selecao" chưa thể đánh bại một đối thủ từng nhiều lần đối đầu.

Đáng chú ý, Brazil và Na Uy từng gặp nhau tại World Cup 1998 ở vòng bảng. Khi đó, đội bóng Nam Mỹ để thua 1-2 dù Bebeto là người mở tỷ số.

Tore Andre Flo và Kjetil Rekdal ghi hai bàn giúp Na Uy tạo nên một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá nước này. Dù vậy, Brazil vẫn đứng đầu bảng và sau đó tiến vào trận chung kết.

Lần gặp gần nhất giữa hai đội diễn ra vào năm 2006 trong một trận giao hữu, khép lại với tỷ số hòa 1-1. Đó cũng là trận đấu đầu tiên của Brazil sau khi bị Pháp loại tại World Cup 2006.

Ngoài Na Uy, chỉ có Hungary và Bồ Đào Nha từng chạm trán Brazil ở các kỳ World Cup mà không phải nhận thất bại. Tuy nhiên, hai đội tuyển này mới chỉ đối đầu Brazil hai lần tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, trong khi Na Uy vẫn duy trì thành tích bất bại sau bốn cuộc đối đầu trên mọi đấu trường.

Cuộc tái ngộ tại vòng 1/8 World Cup 2026 vì thế không chỉ mang ý nghĩa giành vé vào tứ kết, mà còn là cơ hội để Brazil lần đầu tiên phá dớp trước đối thủ được xem là "khắc tinh" hiếm hoi trong lịch sử đối đầu của mình.

Na Uy nâng tỷ số lên 2-1 trước Bờ Biển Ngà Rạng sáng 1/7, Erling Haaland đệm bóng ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Na Uy trước Bờ Biển Ngà ở vòng 32 đội World Cup 2026.