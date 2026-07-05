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Thể thao World Cup 2026

Mbappe xin lỗi sau khi khiến nữ CĐV bật khóc

  • Chủ nhật, 5/7/2026 06:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Kylian Mbappe ghi điểm với hành động xin lỗi và hỏi thăm nữ CĐV bị anh sút bóng trúng người trong lúc khởi động ở trận Pháp gặp Paraguay thuộc vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 5/7.

Mbappe xin lỗi nữ CĐV.

Trước giờ bóng lăn trên sân Lincoln Financial Field ở Philadelphia (Mỹ), đội trưởng tuyển Pháp cùng các đồng đội bước vào phần khởi động như thường lệ. Trong một pha dứt điểm, Mbappe sút bóng đi vọt xà và vô tình trúng một nữ CĐV ngồi ở hàng ghế đầu phía sau khung thành.

Cú va chạm bất ngờ khiến nữ CĐV ôm mặt bật khóc. Ngay khi nhận ra sự việc, tiền đạo của Real Madrid lập tức dừng buổi khởi động và chạy đến khán đài để hỏi thăm tình trạng của người hâm mộ.

Mbappe liên tục xin lỗi, ân cần động viên và chỉ rời đi sau khi chắc chắn nữ CĐV cảm thấy ổn hơn. Trên đường quay trở lại sân, chân sút 27 tuổi vẫn không ngừng ra hiệu bày tỏ sự áy náy vì cú sút ngoài ý muốn.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận về hàng loạt bình luận tích cực. Nhiều người ca ngợi Mbappe không chỉ là một ngôi sao lớn trên sân cỏ mà còn là cầu thủ luôn biết quan tâm và tôn trọng người hâm mộ.

"Mbappe sút bóng trúng một CĐV rồi lập tức chạy đến kiểm tra xem cô ấy có ổn không. Thật tuyệt vời", một tài khoản bình luận. Một người khác viết: "Mbappe xin lỗi và ở lại động viên nữ CĐV sau cú sút vô tình. Một hành động rất đáng trân trọng".

Trên sân cỏ, Mbappe trải qua kỳ World Cup 2026 bùng nổ. Trước Paraguay, anh ghi bàn duy nhất giúp tuyển Pháp giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Đối thủ tiếp theo của "Les Bleus" ở vòng tứ kết là Morocco vào ngày 10/7.

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