Mbappe sớm muộn cũng vượt Messi

Lionel Messi dẫn đầu, nhưng Kylian Mbappe đang bám đuổi với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ còn kém đúng 1 bàn, tiền đạo tuyển Pháp cho thấy anh sẵn sàng viết lại lịch sử World Cup.

Khi Lionel Messi ghi bàn để cán mốc 20 bàn thắng tại World Cup trong chiến thắng nghẹt thở của Argentina trước Cape Verde, nhiều người tin rằng khoảng cách ấy sẽ đủ để giúp siêu sao 39 tuổi tạo lợi thế trong cuộc đua trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Nhưng chỉ chưa đầy 24 giờ sau, Kylian Mbappe lập tức có câu trả lời.

Messi và Mbappe đua song mã

Trên sân vận động ở Philadelphia (Mỹ), giữa cái nóng khắc nghiệt bậc nhất lịch sử World Cup, tiền đạo tuyển Pháp lạnh lùng đánh bại thủ môn Paraguay trên chấm phạt đền mang về chiến thắng 1-0 và tấm vé vào tứ kết cho "Les Bleus". Đó không chỉ là bàn thắng quyết định, mà còn là lời khẳng định đanh thép rằng cuộc đua giữa Messi và Mbappe đang nóng hơn bao giờ hết.

Messi ghi bàn, Mbappe lập tức đáp trả. Khoảng cách giữa hai siêu sao giờ chỉ còn đúng một pha lập công.

Mbappe ghi bàn với tốc độ chóng mặt ở World Cup.

Nếu Messi đang sở hữu 20 bàn sau 30 trận tại World Cup thì Mbappe có tới 19 bàn sau đúng 19 lần ra sân. Hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc ấy cho thấy tiền đạo người Pháp đang tiến gần đến cột mốc lịch sử với tốc độ chưa từng có.

Điều đáng sợ hơn nằm ở những trận đấu loại trực tiếp. Bàn thắng vào lưới Paraguay giúp Mbappe nâng thành tích lên 11 pha lập công sau chỉ 10 trận knock-out World Cup, kỷ lục của giải đấu. Anh bỏ xa những huyền thoại như Ronaldo Nazario hay Leonidas da Silva và tiếp tục chứng minh rằng sân khấu World Cup là nơi mình thuộc về.

Có những cầu thủ ghi rất nhiều bàn thắng trong sự nghiệp, nhưng khi bước ra World Cup lại đánh mất bản năng sát thủ. Mbappe thì ngược lại. Áp lực càng lớn, anh càng biết cách tỏa sáng.

World Cup 2022 chứng kiến Mbappe ghi tới 8 bàn để giành Chiếc giày vàng. Đến World Cup 2026, anh cán mốc 7 pha lập công ngay từ vòng 16 đội và vẫn còn ít nhất một trận đấu phía trước. Hai kỳ World Cup liên tiếp ghi từ 7 bàn trở lên - thành tích mà chỉ Lionel Messi làm được, giờ có thêm một cái tên sánh vai.

Không phải ngẫu nhiên mà người hâm mộ gọi Mbappe là "Mr. World Cup". Ở sân chơi lớn nhất hành tinh, tiền đạo 27 tuổi luôn xuất hiện đúng lúc đội tuyển Pháp cần nhất.

Trước Paraguay, Mbappe gần như bị phong tỏa trong phần lớn thời gian. Những khoảng trống rất ít, cơ hội cũng không nhiều. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc, Mbappe tạo ra khác biệt bằng cú sút phạt đền lạnh lùng, đưa Pháp tiến bước. Đó là phẩm chất chỉ ngôi sao lớn mới sở hữu.

Cuộc đua giữa Messi và Mbappe vì thế trở thành câu chuyện hấp dẫn nhất World Cup 2026. Một người là biểu tượng đương đại, chinh phục mọi đỉnh cao và chưa dừng lại. Người còn lại là thủ lĩnh của thế hệ mới, từng bước viết lại những kỷ lục tưởng như bất khả xâm phạm.

Mbappe sẽ sớm vượt qua Messi

Miroslav Klose từng giữ ngôi vị số một với 16 bàn thắng trong suốt nhiều năm. Nhưng chỉ sau vòng bảng World Cup 2026, cả Messi lẫn Mbappe đều vượt qua huyền thoại người Đức. Giờ đây, họ không còn cạnh tranh với quá khứ, mà trực tiếp cạnh tranh với nhau.

Messi vẫn dẫn trước một bàn. Nhưng thời gian đang đứng về phía Mbappe. Ở tuổi 27, tiền đạo tuyển Pháp còn nhiều kỳ World Cup phía trước để tiếp tục phá sâu mọi cột mốc. Nếu duy trì hiệu suất hiện tại, không chỉ kỷ lục ghi bàn, mà cả những thành tích tưởng chừng bất tử tại giải đấu danh giá nhất hành tinh cũng sẽ lần lượt bị xô đổ.

19 bàn sau 19 trận ở World Cup là thành tích điên rồ.

World Cup từng có Pele, Ronaldo, Klose rồi Messi. Giờ đây, nó đang chứng kiến sự thống trị của một cái tên mới. Messi vừa lên tiếng và Mbappe ngay lập tức trả lời.

Cuộc đua đến danh hiệu chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup chưa bao giờ hấp dẫn đến thế. Nếu Messi là huyền thoại của một kỷ nguyên, thì Mbappe từng bước trở thành biểu tượng của kỷ nguyên kế tiếp. Anh là một "Mr. World Cup" đúng nghĩa, người sinh ra để tỏa sáng trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Ở tuổi 27, World Cup 2030, thậm chí 2034 hoàn toàn có thể là những sân khấu tiếp theo của Mbappe. Với hiệu suất một bàn mỗi trận, ngày Mbappe vượt qua Messi để độc chiếm ngôi vị chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Messi đang viết những chương cuối của một huyền thoại, còn Mbappe dường như mới chỉ bắt đầu. Và rất có thể, anh sẽ sớm thiết lập những cột mốc mà rất lâu nữa mới có người đủ sức chạm tới.