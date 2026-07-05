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Thể thao World Cup 2026

Mbappe gây cười với pha xử lý vụng về

  • Chủ nhật, 5/7/2026 06:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 5/7, Kylian Mbappe gây chú ý với tình huống xử lý lỗi trong chiến thắng 1-0 của tuyển Pháp trước Paraguay tại vòng 16 đội World Cup 2026.

Pha xử lý lỗi của Mbappe.

Phút thứ 10 trên sân Lincoln Financial Field (Mỹ), đội trưởng tuyển Pháp tự tin thực hiện động tác kỹ thuật nhằm vượt qua cầu thủ Paraguay. Tuy nhiên, pha xử lý lại không như ý khi Mbappe để bóng đi hết đường biên dọc, tạo nên tình huống khá vụng về.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều CĐV không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc tiền đạo của Real Madrid, cho rằng ngay cả những siêu sao hàng đầu thế giới cũng có lúc mắc sai lầm trong những pha xử lý tưởng chừng đơn giản.

Dù vậy, Mbappe nhanh chóng chứng minh đẳng cấp. Phút 70, chân sút 27 tuổi lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu để giúp tuyển Pháp vượt qua Paraguay và giành vé vào tứ kết World Cup 2026.

Pha lập công tiếp tục giúp Mbappe duy trì cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 với Lionel Messi khi có cùng 7 pha lập công, đồng thời khẳng định vai trò thủ lĩnh của anh trong hành trình chinh phục chức vô địch của "Les Bleus".

Màn trình diễn trước Paraguay một lần nữa cho thấy sự khác biệt của Mbappe. Dù có những khoảnh khắc xử lý không như ý, tiền đạo người Pháp vẫn biết cách lên tiếng ở thời điểm quan trọng để mang về chiến thắng cho đội nhà.

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Minh Nghi

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