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Thể thao World Cup 2026

Cầu thủ Paraguay cố ý làm biến dạng chấm phạt đền

  • Chủ nhật, 5/7/2026 06:52 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Bị cầu thủ Paraguay cố tình cào hỏng chấm phạt đền trước cú sút quyết định, Kylian Mbappe vẫn lạnh lùng ghi bàn đưa tuyển Pháp vào tứ kết World Cup 2026.

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Dembele bật cười sau khi phát hiện chiêu trò của Velazquez.

Sự việc xảy ra sau khi trọng tài Ilgiz Tantashev tham khảo VAR và cho tuyển Pháp hưởng phạt đền vì hậu vệ Paraguay phạm lỗi với Desire Doue trong vùng cấm ở phút 70. Ban đầu, trọng tài cho trận đấu tiếp tục, nhưng sau khi xem lại màn hình, ông chỉ tay vào chấm 11 m.

Trong lúc Ousmane Dembele cầm bóng và các cầu thủ Paraguay tìm cách gây áp lực tâm lý, máy quay truyền hình ghi lại cảnh Gustavo Velazquez liên tục dùng đinh giày cào mạnh xuống chấm phạt đền, tạo một vết lõm với hy vọng gây khó khăn cho cầu thủ thực hiện cú đá.

Tuy nhiên, tiểu xảo của hậu vệ Paraguay không mang lại hiệu quả. Dembele nhìn thấy tất cả và bật cười. Sau đó, anh nhường quyền đá phạt cho Mbappe và tiền đạo của Real Madrid bình tĩnh ghi bàn thắng duy nhất giúp Pháp giành chiến thắng 1-0 để vào tứ kết.

Đoạn video về hành động của Velazquez nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người hâm mộ cho rằng hậu vệ Paraguay cố tình chơi xấu và xứng đáng phải nhận thẻ phạt.

"Một cầu thủ cố ý phá chấm phạt đền phải bị cảnh cáo", một CĐV bình luận. Người khác gay gắt hơn khi cho rằng hành vi này là "gian lận trắng trợn" và đáng bị truất quyền thi đấu.

Dù vậy, mọi nỗ lực của Paraguay cuối cùng đều trở nên vô nghĩa trước sự lạnh lùng của Mbappe. Bàn thắng từ chấm 11 m còn giúp tiền đạo 27 tuổi nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 19, chỉ kém Lionel Messi đúng một pha lập công trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Pháp mở tỷ số 1-0 Paraguay Sáng 5/7, Kylian Mbappe thực hiện thành công quả phạt đền giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 Paraguay ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.

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