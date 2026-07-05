Cảnh tượng chưa từng thấy ở trận Pháp - Paraguay

Sáng 5/7, trận đấu giữa Pháp và Paraguay tại vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt bậc nhất lịch sử giải đấu.

Trận Pháp - Paraguay diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Dù đứng trước nguy cơ phải hoãn hoặc hủy vì nắng nóng cực đoan, trận đấu vẫn được tổ chức theo đúng kế hoạch. Kết quả chung cuộc, Pháp giành chiến thắng tối thiểu với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Kylian Mbappe.

Cuộc đối đầu trên sân Lincoln Financial Field ở Philadelphia diễn ra giữa đợt nắng nóng kỷ lục tại Mỹ. Nhiệt độ không khí vào thời điểm bóng lăn lên tới khoảng 36-38 độ C, trong khi độ ẩm cao khiến nhiệt độ cảm nhận chạm ngưỡng 44 độ C. Đây được xem là một trong những trận đấu nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử World Cup.

Điều kiện khắc nghiệt không chỉ ảnh hưởng đến cầu thủ mà còn khiến các cổ động viên gặp nhiều khó khăn. Nhiều khán giả cho biết bề mặt ghế nhựa ở những khu vực hứng nắng trực tiếp có nhiệt độ lên tới 69,7 độ C, đủ để gây bỏng nếu ngồi trong thời gian dài. Gần mặt sân, các thiết bị đo cũng ghi nhận nhiệt độ bề mặt xấp xỉ 60 độ C ở một số vị trí.

Nhiệt độ đo được ở vị trí gần mặt sân (ảnh trái) và bề mặt ghế nhựa. Ảnh: Tribuna.

Trước những cảnh báo về thời tiết cực đoan, ban tổ chức chuẩn bị hàng loạt biện pháp ứng phó như bố trí các điểm làm mát, tăng cường đội ngũ y tế và áp dụng thời gian nghỉ uống nước để đảm bảo sức khỏe cho cầu thủ cũng như người hâm mộ.

Bất chấp điều kiện thi đấu khắc nghiệt, Pháp vẫn thể hiện bản lĩnh của ứng viên vô địch. Mbappe tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng duy nhất của trận đấu trên chấm 11 m, giúp "Les Bleus" giành vé vào tứ kết World Cup 2026.

Chiến thắng khẳng định sức mạnh của tuyển Pháp và đánh dấu một trong những trận cầu đáng nhớ nhất giải đấu, khi cả cầu thủ lẫn khán giả đều phải chiến đấu với cái nóng khủng khiếp bên cạnh sức ép đến từ màn so tài trên sân cỏ.