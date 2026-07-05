Mbappe hả hê khi thắng Paraguay

Kylian Mbappe châm chọc Paraguay sau chiến thắng 1-0 của tuyển Pháp ở vòng 1/8 World Cup 2026, khẳng định đội bóng áo lam sẵn sàng đáp trả lối chơi quyết liệt của đối thủ.

Mbappe không hài lòng với cách chơi của Paraguay trong trận. Ảnh: Reuters.

Sáng 5/7, tuyển Pháp trải qua 90 phút đầy nhọc nhằn trước Paraguay để giành chiến thắng 1-0 và góp mặt ở tứ kết World Cup 2026. Sau trận đấu tại Philadelphia (Mỹ), Kylian Mbappe trở thành tâm điểm với những phát biểu cứng rắn nhắm vào đối thủ Nam Mỹ.

Tiền đạo mang áo số 10 cho biết anh và các đồng đội đã lường trước một trận đấu nhiều va chạm, khiêu khích và không ngần ngại sử dụng tiểu xảo từ phía Paraguay. Theo Mbappe, tuyển Pháp sẵn sàng thích nghi để giành quyền đi tiếp.

"Chúng tôi biết mình sẽ phải đối mặt với kiểu trận đấu như thế nào. Nếu cần phải lấm bẩn đôi tay, chúng tôi cũng biết làm. Chúng tôi cũng biết chơi bóng đá xấu xí. Họ nghĩ chúng tôi sẽ bước ra sân như những quý ông mặc vest, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng. Ngay cả trong trận đấu kiểu vậy, chúng tôi vẫn chơi hay hơn. Đó là phong cách của họ và không có cách chơi nào đúng hay sai. Họ cố khiêu khích chúng tôi, nhưng người chiến thắng là Pháp", Mbappe phát biểu.

Đội bóng của HLV Didier Deschamps chỉ tìm được bàn thắng ở hiệp hai nhờ quả phạt đền do chính Mbappe thực hiện thành công. Sau đó, chân sút này còn có thêm cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng bị thủ môn Orlando Gill hai lần cản phá xuất sắc.

Trong suốt trận đấu, Mbappe liên tục trở thành mục tiêu của hàng thủ Paraguay với nhiều pha phạm lỗi quyết liệt. Sau khi ghi bàn, anh đáp trả bằng màn cười thẳng vào mặt các cầu thủ đối phương. Tiền đạo 27 tuổi cũng từ chối bắt tay thủ môn Gill sau tiếng còi mãn cuộc, khép lại một trận đấu đầy căng thẳng.

Chiến thắng tối thiểu giúp tuyển Pháp giành vé vào tứ kết World Cup 2026. Đối thủ tiếp theo của Mbappe và đồng đội sẽ là Morocco trong trận đấu diễn ra vào ngày 9/7.

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