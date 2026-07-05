Mbappe nổi giận

Bầu không khí căng thẳng bao trùm trận đấu giữa Pháp và Paraguay tại vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 5/7.

Kylian Mbappe là mục tiêu nhắm đến của cầu thủ Paraguay. Ảnh: Reuters.

Một tình huống va chạm ở phút 35 châm ngòi cho màn xô xát giữa tuyển Pháp và Paraguay trên sân vận động ở Philadelphia. Cụ thể, tiền vệ Andres Cubas phạm lỗi kéo người khá lộ liễu nhằm ngăn Mbappe bứt tốc ngay trước vùng cấm.

Không giữ được bình tĩnh sau pha phạm lỗi, đội trưởng tuyển Pháp lập tức đứng dậy và đẩy mạnh Cubas, khiến cầu thủ Paraguay phản ứng quyết liệt.

Chỉ trong ít giây, các cầu thủ hai đội đồng loạt lao vào, tạo nên cảnh hỗn loạn ngay trên sân. Ousmane Dembele cũng nhanh chóng chạy tới bảo vệ đồng đội, trong khi trọng tài Ilgiz Tantashev phải trực tiếp đứng giữa Mbappe và Diego Gomez để ngăn xung đột leo thang.

Không lâu sau đó, Mbappe tiếp tục trở thành mục tiêu của hàng phòng ngự Paraguay. Matias Galarza có pha vung tay khi không tranh chấp bóng, khiến chân sút người Pháp ngã xuống sân đầy đau đớn.

Dù vậy, các pha quay chậm cho thấy Galarza chủ yếu chỉ tác động vào cánh tay của Mbappe thay vì đánh trúng mặt như cảm giác ban đầu.

Đối thủ chơi xấu Mbappe nhưng không bị phạt thẻ.

Lối chơi quyết liệt và không ngại va chạm của Paraguay phần nào phát huy hiệu quả khi khiến các cầu thủ Pháp mất nhịp thi đấu. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, trong khi Mbappe còn được ghi lại khoảnh khắc bật cười trước những pha theo kèm đầy quyết liệt của đối thủ.

Bên ngoài đường biên, HLV Didier Deschamps liên tục phản ứng với trọng tài vì cho rằng các học trò của ông phải nhận quá nhiều pha vào bóng thô bạo.

Sang hiệp hai, Mbappe ghi bàn thắng duy nhất ở phút 70 trên chấm phạt đền, giúp tuyển Pháp đánh bại Paraguay 1-0 để giành vé vào tứ kết World Cup 2026.

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