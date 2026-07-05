Tunisia loạn ghế HLV, Renard bị sa thải sau 2 trận

Tunisia chia tay Herve Renard chỉ sau hai trận tại World Cup 2026, khép lại chiến dịch vòng bảng đầy thất vọng của đại diện Bắc Phi.

Herve Renard rời ghế HLV Tunisia chỉ sau hai trận tại World Cup 2026.

Tunisia tiếp tục rơi vào khủng hoảng sau khi bị loại khỏi World Cup 2026. Liên đoàn bóng đá nước này quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Herve Renard, người mới được bổ nhiệm giữa giải để thay Sabri Lamouchi.

Renard được đưa về sau trận ra quân thảm họa của Tunisia trước Thụy Điển. Nhiệm vụ của nhà cầm quân người Pháp là vực dậy đội bóng và giúp “Đại bàng Carthage” cạnh tranh vé đi tiếp. Tuy nhiên, Tunisia thua cả hai trận còn lại, qua đó khép lại vòng bảng với kết quả đáng quên.

Theo AS, Renard chỉ dẫn dắt Tunisia trong hai trận nhưng vẫn nhận khoảng nửa triệu euro. Đây được xem là thương vụ tốn kém và thất bại của đội bóng Bắc Phi, khi họ không đạt bất kỳ mục tiêu nào tại giải.

Trước Renard, Tunisia cũng đã sa thải Lamouchi chỉ sau trận mở màn. Việc thay hai HLV trong vòng 20 ngày cho thấy sự hỗn loạn trong nội bộ đội tuyển. Những quyết định vội vã trên băng ghế huấn luyện không giúp Tunisia cải thiện tình hình, ngược lại càng khiến chiến dịch World Cup của họ thêm rối ren.

Không chỉ gặp vấn đề chuyên môn, Tunisia còn đối mặt với nhiều bê bối ngoài sân cỏ. Trước đó, tám cầu thủ của đội được cho là có kết quả dương tính với clenbuterol, chất nằm trong danh mục cấm. Phía Tunisia lý giải nguyên nhân có thể đến từ việc ăn thịt nhiễm chất cấm tại Mexico.

Ngay trước giải, đội tuyển này cũng mất Louey Ben Farhat. Tài năng trẻ của Tunisia rút lui vì cho rằng bản thân chưa sẵn sàng cho áp lực của World Cup.

Từ kỳ vọng vượt qua vòng bảng, Tunisia khép lại hành trình bằng chuỗi biến động liên tiếp: thay HLV, thua trận, dính bê bối doping và mất nhân sự quan trọng.