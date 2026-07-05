Arsenal bán Trossard cho Besiktas

Arsenal đạt thỏa thuận bán Leandro Trossard cho Besiktas với mức phí 17,1 triệu bảng.

Leandro Trossard có thể chia tay Arsenal sau khi đội bóng thành London đạt thỏa thuận bán anh cho Besiktas với giá 17,1 triệu bảng.

Theo thỏa thuận, đội bóng thành London sẽ nhận 15,4 triệu bảng trả trước, kèm 1,7 triệu bảng phụ phí tùy thành tích.

Trossard hiện cùng tuyển Bỉ tham dự World Cup 2026 và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai sau khi giải đấu khép lại. Cầu thủ 31 tuổi chỉ còn một năm hợp đồng với Arsenal, trong khi các cuộc đàm phán gia hạn giữa đôi bên chưa có tiến triển đáng kể.

Việc Arsenal chấp nhận bán Trossard được xem là quyết định thực tế trong bối cảnh đội bóng không muốn mất trắng anh vào mùa hè năm sau. Dù vậy, thương vụ này có thể khiến không ít CĐV Arsenal tiếc nuối, bởi tuyển thủ Bỉ vẫn đóng vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Mikel Arteta.

Ở giai đoạn cuối mùa, Trossard trở thành lựa chọn ưu tiên bên hành lang trái hàng công Arsenal, cạnh tranh trực tiếp và nhiều thời điểm vượt lên Gabriel Martinelli. Khả năng di chuyển thông minh, xử lý bóng gọn và tạo đột biến trong phạm vi hẹp giúp anh mang đến nhiều phương án chiến thuật cho “Pháo thủ”.

Trossard gia nhập Arsenal từ Brighton vào năm 2023 và nhanh chóng chứng minh giá trị nhờ sự đa năng. Anh có thể chơi ở cánh trái, hộ công hoặc đá như một tiền đạo ảo khi cần. Tuy nhiên, tuổi tác, thời hạn hợp đồng ngắn và kế hoạch làm mới đội hình khiến Arsenal quyết định chia tay cầu thủ người Bỉ.

Sau khi bán Trossard, Arsenal nhiều khả năng sẽ trở lại thị trường chuyển nhượng để tìm phương án thay thế. HLV Arteta vẫn cần thêm chiều sâu cho hàng công, nhất là khi Gabriel Jesus và Gabriel Martinelli cũng đang bước vào năm cuối hợp đồng. Dù Arsenal có điều khoản gia hạn thêm một năm với Martinelli, tương lai của một số trụ cột tấn công vẫn là vấn đề cần sớm được giải quyết.