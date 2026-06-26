Arsenal chơi lớn vì Bruno Guimaraes

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Bruno Guimaraes nằm trong tầm ngắm của Arsenal.
Nhà báo Fabrizio Romano xác nhận Arsenal đã có những tiếp cận trực tiếp với cả Newcastle và phía tiền vệ người Brazil. Tuy nhiên, đội chủ sân St James' Park kiên quyết không bán trụ cột với mức giá tiền mặt như đề nghị ban đầu.
Trong bối cảnh cần tăng cường chiều sâu đội hình để bảo vệ vị thế và cạnh tranh tại Champions League, Mikel Arteta buộc phải cân nhắc những cách tiếp cận linh hoạt hơn.
Việc theo đuổi Guimaraes cho thấy tham vọng cực lớn của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Thương vụ hiện phụ thuộc vào khả năng đàm phán của "Pháo thủ" trong việc đáp ứng yêu cầu nâng cấp đội hình của Newcastle.
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