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Thể thao

Arsenal chơi lớn vì Bruno Guimaraes

  • Thứ sáu, 26/6/2026 18:16 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Nhằm sở hữu Bruno Guimaraes, Arsenal cân nhắc đưa Gabriel Martinelli, Leandro Trossard và Ethan Nwaneri vào thỏa thuận trao đổi sau khi đề nghị 55 triệu bảng bị từ chối.

Bruno Guimaraes nằm trong tầm ngắm của Arsenal.

Nhà báo Fabrizio Romano xác nhận Arsenal đã có những tiếp cận trực tiếp với cả Newcastle và phía tiền vệ người Brazil. Tuy nhiên, đội chủ sân St James' Park kiên quyết không bán trụ cột với mức giá tiền mặt như đề nghị ban đầu.

Trong bối cảnh cần tăng cường chiều sâu đội hình để bảo vệ vị thế và cạnh tranh tại Champions League, Mikel Arteta buộc phải cân nhắc những cách tiếp cận linh hoạt hơn.

Phía Newcastle hiện ráo riết tìm kiếm tiền đạo cánh mới sau khi bỏ lỡ thương vụ Victor Munoz vào tay Bournemouth. "Chích chòe" có những thảo luận nội bộ về việc chiêu mộ Martinelli và Trossard. Mặc dù tuyển thủ Bỉ đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng với Besiktas, Martinelli được xem là lựa chọn khả thi và kinh tế hơn so với các mục tiêu khác như Cody Gakpo của Liverpool.

Một phương án khác được nhắc tới là tiền vệ trẻ Nwaneri. Tài năng 19 tuổi vừa trở về Arsenal sau nửa mùa giải cho mượn tại Marseille và đang nằm trong tầm ngắm của nhiều đội bóng như Everton hay Aston Villa. Đại diện Bắc London được cho là sẵn sàng bán anh nếu nhận được đề nghị hợp lý hoặc dùng cầu thủ này như một phần của thỏa thuận trao đổi.

Việc theo đuổi Guimaraes cho thấy tham vọng cực lớn của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Thương vụ hiện phụ thuộc vào khả năng đàm phán của "Pháo thủ" trong việc đáp ứng yêu cầu nâng cấp đội hình của Newcastle.

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