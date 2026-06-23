Arsenal sẵn sàng chi 100 triệu bảng cho sao tuyển Anh

Arsenal xác định Morgan Rogers là mục tiêu số một trong kỳ chuyển nhượng hè, sẵn sàng chi khoản phí khổng lồ để thuyết phục Aston Villa nhả người.

Morgan Rogers là mục tiêu hàng đầu của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Ảnh: Reuters.

Arsenal đang chuẩn bị cho một trong những thương vụ đáng chú ý nhất mùa hè khi đưa Morgan Rogers lên vị trí ưu tiên hàng đầu trong danh sách chuyển nhượng. Theo The Guardian, đội bóng của HLV Mikel Arteta xem tuyển thủ Anh là mảnh ghép quan trọng cho kế hoạch nâng cấp hàng công trước mùa giải mới.

Hiện tại, các cuộc đàm phán chính thức giữa Arsenal và Aston Villa chưa bắt đầu. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết đội chủ sân Emirates dự kiến sẽ sớm tiếp cận đối tác trong những tuần tới. Rogers đang cùng tuyển Anh tham dự World Cup 2026 nhưng vẫn là cái tên được Arsenal theo dõi sát sao.

Ngôi sao 23 tuổi gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng chơi đa dạng trên hàng công. Rogers có thể đảm nhiệm cả hai cánh lẫn vai trò hộ công phía sau tiền đạo. Mùa trước, anh được bầu là cầu thủ hay nhất Europa League, góp công lớn giúp Aston Villa giành chức vô địch. Trong màu áo tuyển Anh, Rogers thường được bố trí đá trung tâm hàng tiền vệ. Đây là vị trí thuộc về Jude Bellingham ở trận ra quân World Cup 2026.

Dù Aston Villa không có ý định bán trụ cột, Arsenal vẫn tự tin vào khả năng hoàn tất thương vụ. Mức phí chuyển nhượng được dự báo có thể lên tới 100 triệu bảng. Guardian cũng tiết lộ Rogers hứng thú với viễn cảnh chuyển tới Bắc London, tạo thêm cơ sở để Arsenal theo đuổi đến cùng.

Trước đó, The Athletic cho biết khả năng Rogers rời Villa Park trong mùa hè là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, do cầu thủ này còn hợp đồng tới 5 năm, Aston Villa sẽ tìm cách tối đa hóa lợi nhuận nếu ngồi vào bàn đàm phán.

Không chỉ Arsenal, nhiều ông lớn châu Âu cũng dành sự quan tâm cho Rogers. Manchester United, Chelsea và PSG đều từng được nhắc đến như những bến đỗ tiềm năng của tuyển thủ Anh.

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