Rice đang kéo tuyển Anh vào vùng nguy hiểm?

Sự quá tải của Declan Rice không còn là vấn đề cá nhân, mà có nguy cơ trở thành điểm yếu chí mạng của tuyển Anh trên hành trình chinh phục World Cup 2026.

Trong nhiều năm qua, Declan Rice được xem như cỗ máy không biết mệt của bóng đá Anh. Aaron Cresswell, người từng sát cánh cùng Rice tại West Ham, gọi tiền vệ này là "quái vật tự nhiên".

Rice có dấu hiệu quá tải sau trận thắng Croatia. Ảnh: Reuters.

Nhận xét ấy không hề cường điệu. Kể từ mùa 2020/21, Rice chơi tới 360 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia. Chỉ riêng mùa 2025/26, anh ra sân 63 lần trước khi bước vào trận gặp Croatia tại World Cup hôm 18/6. Con số đó đủ để khiến rất nhiều cầu thủ kiệt sức.

Nhưng Rice không phải siêu nhân

Vấn đề là bóng đá hiện đại vẫn đang đối xử với Rice như thể anh là một ngoại lệ. Arsenal cần anh trong cuộc đua Premier League và Champions League. Tuyển Anh cũng không thể thiếu anh trong các giải đấu lớn.

Bản thân Rice luôn sẵn sàng ra sân, nhưng cơ thể con người có giới hạn. Trước Croatia, những dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện rõ ràng.

Rice chơi dưới sức, anh mất bóng nhiều hơn thường lệ. Khoảng cách giữa anh và Elliot Anderson ở tuyến giữa liên tục bị Croatia khai thác. Lão tướng Luka Modric nhiều lần kéo Rice khỏi vị trí quen thuộc. Đó không phải hình ảnh của tiền vệ từng thống trị khu trung tuyến ở Arsenal.

Thomas Tuchel thừa nhận một cách khá nhẹ nhàng rằng Rice có "những pha mất bóng bất thường", nhưng thực tế có lẽ nghiêm trọng hơn.

HLV Tuchel có thể đối mặt với bài toán tuyến giữa nếu Rice không may dính chấn thương. Ảnh: Reuters.

Khi Rice rời sân ở phút 72 vì cảm giác khó chịu ở lưng và gân kheo, tuyển Anh lập tức mất cân bằng. Đó là thời điểm Croatia chỉ còn cách bàn gỡ hòa một khoảnh khắc nhưng hàng công của họ đã quá lành tính.

Điều gây tranh cãi nằm ở chỗ tuyển Anh gần như không có phương án thay thế hoàn hảo cho Rice. Kobbie Mainoo sở hữu kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng tốt, nhưng chưa đủ kinh nghiệm cũng như sức mạnh thể chất.

Jordan Henderson đã 36 tuổi còn những ngôi sao tiềm năng như Adam Wharton hay Alex Scott thậm chí không được Tuchel mang tới World Cup. Nói cách khác, tuyển Anh đang đặt toàn bộ niềm tin vào một cầu thủ đã thi đấu gần như liên tục suốt 12 tháng qua.

Tiếp tục dùng Rice có thể là sai lầm lớn nhất của Tuchel

Dĩ nhiên, đó là canh bạc nguy hiểm. Nhiều người cho rằng Tuchel phải tiếp tục sử dụng Rice bằng mọi giá. Tuy nhiên, chính suy nghĩ ấy có thể trở thành nguyên nhân khiến tuyển Anh trả giá ở giai đoạn knock-out.

World Cup ngắn ngày nhưng không phải cuộc đua nước rút. Hơn nữa với thể thức mới, đây là hành trình kéo dài hơn một tháng. Lịch sử đã có nhiều lần chứng minh, những đội vô địch thường là những đội biết bảo toàn thể lực cho các trụ cột.

Reece James có thể thay thế Rice, nhưng tiếp tục mang tới nỗi lo khác. Ảnh: Reuters.

Argentina vô địch năm 2022 khi Lionel Scaloni xoay tua hợp lý. Pháp năm 2018 cũng không bắt những ngôi sao của họ cày ải quá mức ở vòng bảng. Trong khi đó, tuyển Anh đang bước vào giải đấu với một tiền vệ trung tâm có nguy cơ cán mốc 70 trận trong mùa giải nếu đội bóng tiến tới trận chung kết.

Tuchel có thể nhìn thấy một giải pháp mang tên Reece James. Ngôi sao Chelsea từng chơi rất tốt ở hàng tiền vệ dưới thời Enzo Maresca. Trước Croatia, anh cũng để lại tín hiệu tích cực khi được kéo vào trung lộ.

Nhưng nghịch lý lại xuất hiện, James cũng là cầu thủ có tiền sử chấn thương dày đặc nhất tuyển Anh. Tuchel có hai phương án khả thi, nhưng một người quá tải còn người kia dễ chấn thương.

Đó là thực tế khiến Tuchel đau đầu hơn bất kỳ vấn đề chiến thuật nào. Tuyển Anh đánh bại Croatia 4-2 và nhận nhiều lời khen cho hàng công. Harry Kane ghi cú đúp, Jude Bellingham tiếp tục tỏa sáng, Marcus Rashford ghi bàn từ ghế dự bị. Tuy nhiên, phía sau chiến thắng ấy là một câu hỏi lớn chưa có lời giải.

Nếu Declan Rice không còn đủ thể lực để duy trì đẳng cấp cao nhất, liệu tuyển Anh có còn là ứng viên vô địch? Dựa trên những gì diễn ra ở Dallas trước đối thủ bên kia sườn dốc như Croatia, câu trả lời có lẽ không mấy lạc quan.

Highlights trận Anh 4-2 Croatia Tuyển Anh đánh bại Croatia 4-2 trong trận cầu giàu cảm xúc ở bảng L World Cup 2026, với màn trình diễn bùng nổ của hàng công và những sai lầm đáng quên từ đội trưởng Luka Modric.