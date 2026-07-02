Trossard và Tielemans suýt đánh nhau trên sân

Trận đấu giữa Bỉ và Senegal tại vòng 32 đội World Cup 2026 chứng kiến màn lội ngược dòng đầy cảm xúc nhờ sự tỏa sáng của những nhân vật từng suýt xô xát trên sân.

Leandro Trossard và Youri Tielemans xích mích trên sân.

Trận đấu giữa Bỉ và Senegal tại vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 2/7 chứng kiến một kịch bản hy hữu. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào Leandro Trossard và Youri Tielemans, hai cầu thủ vừa suýt xảy ra ẩu đả nhưng ngay sau đó lại trở thành nhân vật chính giúp "Quỷ đỏ" lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2.

Cụ thể, trong quãng nghỉ tiếp nước, bộ đôi kể trên có lời qua tiếng lại gay gắt, thậm chí suýt dẫn đến va chạm nếu các đồng đội không kịp can ngăn. Tuy nhiên, sự căng thẳng này nhanh chóng chuyển hóa thành hiệu quả chuyên môn trên sân.

Phút 89, từ quả tạt chính xác của Trossard, Tielemans bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho tuyển Bỉ. Ngay sau bàn thắng, hai cầu thủ từng "mặt nặng mày nhẹ" trước đó đã xóa bỏ hiềm khích bằng một cái ôm ăn mừng đầy phấn khích, đập tan những nghi ngại về sự rạn nứt nội bộ.

Trước khi màn phối hợp này diễn ra, hy vọng của đại diện châu Âu đã được thắp lại ở phút 86. Romelu Lukaku dứt điểm tinh tế rút ngắn cách biệt từ đường căng ngang tầm thấp của Thomas Meunier, khởi đầu cho màn ngược dòng chóng vánh chỉ trong vòng 3 phút cuối trận.

Bước vào khoảng thời gian đá hiệp phụ, ở phút 120+5', tuyển Bỉ được hưởng một quả phạt đền, và chính Tielemans thực hiện thành công để đưa "Quỷ đỏ" giành vé vào vòng 16 đội.