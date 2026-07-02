Senegal đi vào lịch sử World Cup

Senegal trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên ghi 10 bàn tại một kỳ World Cup, nhưng vẫn phải chia tay giải đấu sau màn ngược dòng khó tin của Bỉ.

Cột mốc đáng nhớ được thiết lập trong trận đấu thuộc vòng 32 đội với Bỉ diễn ra sáng 2/7. Hai pha lập công của Habib Diarra và Ismaila Sarr giúp Senegal dẫn trước 2-0 và nâng tổng số bàn thắng của đội bóng Tây Phi tại giải đấu lên con số 10.

Trước đó, Senegal ghi 1 bàn vào lưới Pháp, 2 bàn trước Na Uy và đặc biệt là chiến thắng lịch sử 5-0 trước Iraq. Thành tích giúp "Những chú sư tử Teranga" phá sâu kỷ lục cũ của bóng đá châu Phi.

Trước World Cup 2026, kỷ lục ghi bàn nhiều nhất của một đại diện châu Phi tại một kỳ World Cup chỉ là 6 bàn, do Morocco thiết lập trên hành trình vào bán kết World Cup 2022 và chính Senegal đạt được khi vào tứ kết World Cup 2002.

Tuy nhiên, niềm vui kỷ lục không thể xoa dịu nỗi thất vọng khi Senegal đánh rơi tấm vé đi tiếp theo cách khó tin. Đội bóng của HLV Aliou Cisse nắm lợi thế lớn khi dẫn Bỉ 2-0 đến tận phút 85 và tiến rất gần vòng 16 đội.

Thế nhưng, chỉ trong ít phút cuối, mọi thứ sụp đổ. Bỉ ghi liền hai bàn ở các phút 86 và 89 để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Đến phút 120+5, đại diện châu Âu hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục với bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2, khiến Senegal gục ngã ngay trước ngưỡng cửa lịch sử.

Quãng thời gian còn lại là không đủ để Senegal tìm kiếm bàn gỡ. Đại diện châu Phi ngậm ngùi chia tay World Cup 2026, trong khi Bỉ giành vé vào vòng 1/8. Đối thủ tiếp theo của Romelu Lukaku và các đồng đội sẽ là Mỹ hoặc Bosnia.