Huyền thoại Franco Baresi qua đời ở tuổi 66

AC Milan xác nhận Franco Baresi, một trong những hậu vệ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, qua đời ở tuổi 66.

Franco Baresi dành trọn sự nghiệp cho AC Milan và trở thành biểu tượng bất tử của đội bóng áo đỏ đen.

Chiều 31/7, AC Milan thông báo tin buồn về Franco Baresi, huyền thoại đã dành trọn sự nghiệp thi đấu cho đội bóng áo sọc đỏ đen, theo Reuters.

“AC Milan chìm trong nước mắt trước sự ra đi của Franco Baresi. Tấm gương và sự chính trực của ông sẽ mãi được khắc ghi trong DNA của CLB, giống như chiếc áo số 6 huyền thoại”, đội chủ sân San Siro viết trên mạng xã hội.

AC Milan chưa công bố nguyên nhân Baresi qua đời. Từ năm 2020, cựu danh thủ người Italy giữ chức Phó chủ tịch danh dự của CLB.

Tháng 8/2025, Baresi từng trải qua ca phẫu thuật loại bỏ một nốt ở phổi. Sau ca mổ, ông cho biết cần thêm thời gian để phục hồi thể trạng.

Baresi gia nhập học viện AC Milan năm 1974 và ra mắt đội một bốn năm sau đó. Ông nhanh chóng trở thành chốt chặn quan trọng trong hàng phòng ngự, trước khi được trao băng đội trưởng khi mới 22 tuổi.

Trong 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, Baresi chỉ khoác áo AC Milan. Ông ra sân 719 trận, cùng CLB giành 6 chức vô địch Serie A, 3 Cúp C1 châu Âu, 2 Cúp Liên lục địa và nhiều danh hiệu quốc nội.

Sau khi Baresi giải nghệ vào năm 1997, AC Milan treo vĩnh viễn chiếc áo số 6 để ghi nhận những đóng góp của ông.

Cùng Paolo Maldini, Mauro Tassotti và Alessandro Costacurta, Baresi tạo nên một trong những hàng phòng ngự hay nhất lịch sử bóng đá châu Âu. Ông là thủ lĩnh trong tập thể AC Milan nổi tiếng dưới thời HLV Arrigo Sacchi.

Ở cấp độ đội tuyển, Baresi có 81 lần khoác áo Italy. Ông nằm trong đội hình vô địch World Cup 1982, giành hạng ba tại World Cup 1990 và đeo băng đội trưởng khi Azzurri vào chung kết World Cup 1994.

Khả năng đọc tình huống, tố chất thủ lĩnh cùng phong cách phòng ngự thanh thoát giúp Baresi trở thành hình mẫu tiêu biểu của vị trí libero. Ông để lại ảnh hưởng sâu rộng và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ hậu vệ sau này.