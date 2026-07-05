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Thể thao World Cup 2026

Cái nhếch mép gây bão của Mbappe

  • Chủ nhật, 5/7/2026 12:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Biểu cảm hài hước nhưng không kém phần thách thức của Kylian Mbappe sau chiến thắng 1-0 trước Paraguay ở vòng 16 đội World Cup 2026 nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Biểu cảm gây chú ý của Mbappe sau trận.

Sau trận đấu đầy rẫy pha va chạm với Paraguay sáng 5/7, Mbappe xuất hiện trước truyền thông với gương mặt nhăn lại, đôi môi bĩu nhẹ và ánh mắt tinh quái. Động thái của đội trưởng tuyển Pháp được xem như lời đáp trả dành cho những đối thủ chơi rắn như Paraguay.

Và đúng như biểu cảm ấy, Mbappe gửi đi thông điệp rất rõ ràng: "Mọi người nghĩ chúng tôi sẽ bước ra sân trong những bộ tuxedo, chỉ biết chơi bóng đẹp. Nhưng nếu đối thủ muốn đá quyết liệt, chúng tôi cũng sẵn sàng đáp trả".

Phát biểu của Mbappe nhanh chóng gây chú ý bởi sự thẳng thắn. Tiền đạo sinh năm 1998 khẳng định tuyển Pháp không chỉ sở hữu kỹ thuật và tốc độ, mà còn đủ bản lĩnh để thích nghi với mọi kiểu trận đấu.

Trước Paraguay, nhà đương kim á quân thế giới không tạo ra màn trình diễn hoa mỹ thường thấy. Thay vào đó, họ chấp nhận va chạm, tranh chấp quyết liệt và kiên nhẫn chờ cơ hội để kết liễu đối thủ. Đó là kiểu trận đấu đòi hỏi sự lì lợm nhiều hơn cảm hứng và Pháp hoàn thành xuất sắc.

Chính vì vậy, biểu cảm nhếch mép của Mbappe nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Một tài khoản bình luận: "Mbappe không cần nói nhiều, gương mặt đó trả lời tất cả".

Người khác hài hước viết: "Biểu cảm của Mbappe như muốn nói muốn chơi theo kiểu nào, Pháp cũng có thể đáp ứng".

Thay vì tranh cãi hay phản ứng gay gắt, Mbappe chọn cách mỉm cười và đáp trả bằng kết quả trên sân. Với anh, chiến thắng trước Paraguay chứng minh tuyển Pháp đủ bản lĩnh để thắng trong cả những trận đấu khắc nghiệt nhất.

Vượt qua Paraguay, Pháp sẽ chạm trán Morocco ở tứ kết vào ngày 10/7.

Pháp mở tỷ số 1-0 Paraguay Sáng 5/7, Kylian Mbappe thực hiện thành công quả phạt đền giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 Paraguay ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.

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Minh Nghi

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