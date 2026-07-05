Mbappe ăn mừng khiêu khích

Sáng 5/7, Kylian Mbappe có màn ăn mừng đầy khiêu khích về phía thủ môn Orlando Gill trong chiến thắng 1-0 của tuyển Pháp trước Paraguay ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Mbappe không bắt tay thủ môn Paraguay.

Phút 70 trên sân Lincoln Financial Field (Mỹ), tuyển Pháp được hưởng quả phạt đền sau khi trọng tài tham khảo VAR. Trước lúc Mbappe thực hiện cú sút, thủ thành Orlando Gill liên tục áp sát, đứng ngay cạnh chấm 11 m nhằm gây áp lực tâm lý và phá vỡ sự tập trung của đội trưởng tuyển Pháp.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của người gác đền Paraguay đều không mang lại hiệu quả. Mbappe vẫn giữ được sự bình tĩnh, đánh lừa Gill bằng cú sút hiểm hóc, đưa bóng vào lưới để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Sau khi bóng đi vào lưới, Mbappe lập tức hướng ánh mắt về phía Gill và ăn mừng ngay trước mặt thủ môn đối phương như lời đáp trả cho màn đấu trí trước đó.

Khi trận đấu khép lại, Gill chủ động tiến đến bắt tay Mbappe. Tuy nhiên, tiền đạo của tuyển Pháp dường như phớt lờ thiện chí của đối thủ. Anh tỏ ra khiêu khích với màn ăn mừng cuồng nhiệt, đồng thời không đáp lại cái bắt tay của thủ môn Paraguay.

Hành động của Mbappe nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Một số người cho rằng Mbappe chỉ đang đáp trả những chiêu trò tâm lý mà Gill tạo ra. Trong khi đó, không ít ý kiến lại nhận định hành động của đội trưởng tuyển Pháp là thiếu tinh thần fair-play.

Dù gây tranh cãi, Mbappe vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi ghi bàn thắng quyết định, giúp "Les Bleus" giành vé vào tứ kết World Cup 2026. Pha lập công cũng nâng thành tích của chân sút 27 tuổi lên 19 bàn thắng tại các kỳ World Cup.

Pháp mở tỷ số 1-0 Paraguay Sáng 5/7, Kylian Mbappe thực hiện thành công quả phạt đền giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 Paraguay ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.