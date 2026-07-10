Mbappe đi vào lịch sử World Cup

Sáng 10/7, Kylian Mbappe tiếp tục khẳng định vị thế của chân sút hàng đầu lịch sử World Cup khi tỏa sáng trong chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Morocco ở tứ kết.

Sau hiệp một bế tắc, tuyển Pháp gia tăng sức ép bằng lối chơi pressing tầm cao. Những nỗ lực của đại diện châu Âu được đền đáp ở phút 60. Sau pha tranh chấp thành công của đồng đội, Mbappe nhận bóng ngay sát vùng cấm trước khi tung cú cứa lòng hiểm hóc, bóng găm vào góc xa khiến thủ thành Yassine Bounou bay người hết cỡ cũng không thể cản phá.

Pha lập công giúp Mbappe nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên con số 8, cân bằng thành tích của Lionel Messi tại giải đấu năm nay. Tuy nhiên, điều khiến cả thế giới bóng đá phải kinh ngạc là hiệu suất ghi bàn của tiền đạo người Pháp.

Mbappe ghi 20 bàn chỉ sau đúng 20 lần ra sân tại các kỳ World Cup. Không chỉ vậy, Mbappe còn trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 góp dấu giày vào ít nhất 10 bàn thắng ở 2 kỳ World Cup liên tiếp. Trước đó, anh khép lại World Cup 2022 với 8 bàn thắng và 2 kiến tạo. Năm nay, Mbappe còn cơ hội nâng cao thành tích khi Pháp vào bán kết.

Bàn thắng trước Morocco cũng giúp Mbappe cán mốc tham gia trực tiếp vào 100 bàn thắng cho tuyển Pháp, gồm 64 pha lập công và 36 kiến tạo, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử "Les Bleus" chạm tới cột mốc này.

Đáng chú ý hơn cả là thành tích ở các trận đấu loại trực tiếp. Mbappe ghi tới 12 bàn sau 11 lần ra sân tại vòng knock-out World Cup, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Với phong độ bùng nổ cùng tuổi đời còn rất trẻ, chân sút người Pháp khả năng cao sớm vượt Lionel Messi để giữ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại ở World Cup.

Pháp mở tỷ số 1-0 trước Morocco Rạng sáng 10/7, Kylian Mbappe cứa lòng đẳng cấp vào lưới Morocco mở tỷ số 1-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.