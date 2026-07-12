Thủ môn Na Uy khóc cạn nước mắt vì tuyển Anh

Sáng 12/7, Orjan Nyland không cầm được nước mắt sau khi Na Uy để thua tuyển Anh với tỷ số 1-2 ở tứ kết World Cup 2026.

Nyland gục đầu khóc nức nở.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Miami (Mỹ), máy quay ghi lại hình ảnh Nyland gục đầu, liên tục lau nước mắt vì thất vọng. Người gác đền 35 tuổi gần như suy sụp khi chứng kiến giấc mơ World Cup của Na Uy tan vỡ. Đồng đội và ban huấn luyện nhanh chóng tiến đến ôm vai, an ủi và động viên anh giữa bầu không khí đầy cảm xúc.

Nyland có trận đấu xuất sắc trước sức ép liên tục từ tuyển Anh. Thủ môn kỳ cựu thực hiện tới 6 pha cứu thua, nhiều lần từ chối các cơ hội nguy hiểm của Jude Bellingham, Anthony Gordon và Morgan Rogers để giúp Na Uy duy trì lợi thế trong phần lớn thời gian trận đấu.

Tuy nhiên, ở phút 93, anh không thể cứu vãn tình thế. Sau cú sút căng của Morgan Rogers, Nyland chỉ có thể đẩy bóng ra ngay trước khung thành. Bellingham lập tức băng vào đá bồi, ghi bàn quyết định giúp "Tam sư" hoàn tất màn lội ngược dòng 2-1 và giành vé vào bán kết.

Dù phải vào lưới nhặt bóng ở khoảnh khắc quyết định, màn trình diễn của Nyland vẫn nhận được nhiều lời khen. Trong suốt World Cup 2026, anh là chốt chặn đáng tin cậy của Na Uy, góp công lớn đưa đội tuyển tiến sâu ngoài mong đợi.

Giọt nước mắt lăn dài trên má Nyland.

Ở vòng 32 đội, Nyland tỏa sáng với 4 pha cứu thua trước Bờ Biển Ngà, thêm 4 lần cản phá trước Brazil thuộc vòng 16 đội và tiếp tục duy trì phong độ cao khi đối đầu tuyển Anh. Những màn trình diễn ổn định của anh được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp Na Uy tạo nên bất ngờ ở giải đấu năm nay.

Đáng chú ý, Nyland hiện vẫn là cầu thủ tự do sau khi chia tay Sevilla. Trong sự nghiệp, anh từng khoác áo nhiều CLB như RB Leipzig, Aston Villa, Bournemouth, Norwich City, Reading, Ingolstadt, Molde và Hodd.

Với tuyển Anh, họ bản lĩnh hơn và giành quyền vào bán kết để đối đầu với Argentina hoặc Thụy Sĩ vào lúc 2h ngày 16/7.

Na Uy mở tỷ số 1-0 trước Anh Sáng 12/7, Andreas Schjelderup dứt điểm đẹp mắt vào lưới Anh mở tỷ số 1-0 cho Na Uy ở tứ kết World Cup 2026.