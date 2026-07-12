FIFA lý giải bàn thắng tranh cãi của Bellingham

Bàn gỡ hòa của tiền vệ Jude Bellingham gây bàn tán ở trận tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy rạng sáng 12/7.

Bellingham ghi bàn tranh cãi trước Na Uy. Ảnh: Reuters.

Phút bù giờ hiệp một, tuyển Anh tổ chức tấn công sau pha phát bóng dài của thủ môn Orjan Nyland. Elliott Anderson khống chế bóng rồi phối hợp với Anthony Gordon, trước khi tân binh Barcelona kiến tạo để Bellingham dứt điểm tung lưới Na Uy, san bằng tỷ số 1-1.

Ngay sau bàn thắng, các cầu thủ Na Uy cùng HLV Stale Solbakken phản ứng dữ dội với trọng tài Clement Turpin. Nguyên nhân xuất phát từ góc quay được đài Fox Sports công bố, cho thấy quả bóng dường như đã chạm vào hệ thống camera treo phía trên sân trong quỹ đạo bay trước khi rơi xuống vị trí của Anderson.

Theo Luật FIFA, nếu bóng chạm vào một tác nhân bên ngoài, chẳng hạn như camera treo trên cao, trọng tài phải dừng trận đấu và cho bắt đầu lại bằng một quả thả bóng (drop ball).

Ngay sau tình huống gây tranh cãi, FIFA đưa ra lời giải thích: "Chúng tôi đã kiểm tra dữ liệu từ adidas Connected Ball và biểu đồ từ cảm biến bên trong bóng không ghi nhận bất kỳ tín hiệu va chạm nào ở thời điểm đó".

Quả bóng thông minh xác định không có va chạm với dây cáp trên cao.

Ở hiệp phụ, Bellingham tiếp tục ghi thêm một bàn thắng sau pha đá bồi từ cú sút bị thủ môn Nyland cản phá. Bàn thắng này không vấp phải tranh cãi.

Trong khi đó, VAR cũng đưa ra quyết định có lợi cho Na Uy khi hủy quả phạt đền mà trọng tài ban đầu dành cho tuyển Anh sau tình huống Djed Spence ngã trong vùng cấm.

Kết quả chung cuộc, Anh giành chiến thắng 2-1 trước Na Uy và giành quyền vào bán kết World Cup 2026.

Anh ấn định tỷ số 2-1 trước Na Uy Sáng 12/7, Jude Bellingham hoàn tất cú đúp vào lưới Na Uy đưa tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 ở tứ kết World Cup 2026