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Thể thao World Cup 2026

FIFA lý giải bàn thắng tranh cãi của Bellingham

  • Chủ nhật, 12/7/2026 07:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bàn gỡ hòa của tiền vệ Jude Bellingham gây bàn tán ở trận tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy rạng sáng 12/7.

Bellingham ghi bàn tranh cãi trước Na Uy. Ảnh: Reuters.

Phút bù giờ hiệp một, tuyển Anh tổ chức tấn công sau pha phát bóng dài của thủ môn Orjan Nyland. Elliott Anderson khống chế bóng rồi phối hợp với Anthony Gordon, trước khi tân binh Barcelona kiến tạo để Bellingham dứt điểm tung lưới Na Uy, san bằng tỷ số 1-1.

Ngay sau bàn thắng, các cầu thủ Na Uy cùng HLV Stale Solbakken phản ứng dữ dội với trọng tài Clement Turpin. Nguyên nhân xuất phát từ góc quay được đài Fox Sports công bố, cho thấy quả bóng dường như đã chạm vào hệ thống camera treo phía trên sân trong quỹ đạo bay trước khi rơi xuống vị trí của Anderson.

Theo Luật FIFA, nếu bóng chạm vào một tác nhân bên ngoài, chẳng hạn như camera treo trên cao, trọng tài phải dừng trận đấu và cho bắt đầu lại bằng một quả thả bóng (drop ball).

Ngay sau tình huống gây tranh cãi, FIFA đưa ra lời giải thích: "Chúng tôi đã kiểm tra dữ liệu từ adidas Connected Ball và biểu đồ từ cảm biến bên trong bóng không ghi nhận bất kỳ tín hiệu va chạm nào ở thời điểm đó".

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Quả bóng thông minh xác định không có va chạm với dây cáp trên cao.

Ở hiệp phụ, Bellingham tiếp tục ghi thêm một bàn thắng sau pha đá bồi từ cú sút bị thủ môn Nyland cản phá. Bàn thắng này không vấp phải tranh cãi.

Trong khi đó, VAR cũng đưa ra quyết định có lợi cho Na Uy khi hủy quả phạt đền mà trọng tài ban đầu dành cho tuyển Anh sau tình huống Djed Spence ngã trong vùng cấm.

Kết quả chung cuộc, Anh giành chiến thắng 2-1 trước Na Uy và giành quyền vào bán kết World Cup 2026.

Anh ấn định tỷ số 2-1 trước Na Uy Sáng 12/7, Jude Bellingham hoàn tất cú đúp vào lưới Na Uy đưa tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 ở tứ kết World Cup 2026

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How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Duy Luân

Bellingham FIFA Tuyển Na Uy Bellingham fifa anh na uy world cup 2026

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

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