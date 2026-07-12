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Thể thao World Cup 2026

Na Uy lập cột mốc mới cho World Cup

  • Chủ nhật, 12/7/2026 07:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 12/7, Na Uy ghi dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử World Cup với bàn thắng mở tỷ số vào lưới tuyển Anh ở tứ kết.

Na Uy là đội tuyển thứ 32 ghi bàn ở một trận tứ kết World Cup.

Phút 36, Andreas Schjelderup có pha xử lý đầy ngẫu hứng. Sau tình huống Patrick Berg cướp bóng ở giữa sân, Na Uy tổ chức phản công nhanh. Bóng được đưa sang cánh trái cho Schjelderup, trong khi hàng thủ Anh đều chờ đợi cầu thủ thuộc biên chế Benfica thực hiện quả tạt hướng đến Erling Haaland đang di chuyển trong vùng cấm.

Thay vì đưa bóng vào trong, Schjelderup bất ngờ tung cú dứt điểm từ góc hẹp. Quả bóng đi với quỹ đạo hiểm hóc, chạm mép trong cột dọc rồi bay vào góc xa trong sự bất lực của thủ thành Jordan Pickford. Bàn thắng vẫn khiến cả sân vận động Miami vỡ òa.

Không chỉ mang về lợi thế cho đội bóng Bắc Âu, pha lập công của Schjelderup còn đưa Na Uy đi vào lịch sử World Cup. Đội bóng của HLV Ståle Solbakken trở thành quốc gia thứ 32 khác nhau ghi bàn ở vòng tứ kết trong lịch sử giải đấu.

Đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho hành trình ấn tượng của Na Uy tại World Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của Erling Haaland cùng dàn cầu thủ trẻ tài năng, đại diện Bắc Âu liên tục tạo nên những bất ngờ để tiến sâu.

Trước "Tam sư", Na Uy tiếp tục cho thấy bản lĩnh. Họ khiến tuyển Anh vất vả trong suốt 120 phút. Dù vậy, sự xuất sắc của Jude Bellingham với cú đúp khiến Na Uy thua ngược với tỷ số 1-2 và dừng bước ở tứ kết.

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.

Tranh cãi ở bàn thua của tuyển Anh

Sáng 12/7, Harry Kane tố bị phạm lỗi trước khi Na Uy mở tỷ số vào lưới tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2026, nhưng trọng tài và VAR đều nói không.

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Haaland gào xin bóng trong tuyệt vọng

Sáng 12/7, Na Uy có thể bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2 bàn trước tuyển Anh nếu Alexander Sorloth không đưa ra quyết định khiến tất cả ngỡ ngàng.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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    'Song sát' đáng sợ của tuyển Anh

    'Song sát' đáng sợ của tuyển Anh

    7 phút trước 08:25 12/7/2026

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    Harry Kane cùng Jude Bellingham thiết lập cột mốc ấn tượng khi trở thành cặp đồng đội đầu tiên trong lịch sử World Cup cùng ghi ít nhất 6 bàn tại một kỳ đại hội.

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