Messi nổi nóng với trọng tài Bồ Đào Nha

Cuộc trao đổi căng thẳng giữa Lionel Messi và trọng tài João Pinheiro thu hút sự chú ý ở trận tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ sáng 12/7.

Trong một tình huống gây tranh cãi, máy quay truyền hình ghi lại khoảnh khắc đội trưởng Argentina bày tỏ sự không hài lòng với vị vua áo đen người Bồ Đào Nha.

Theo ESPN Argentina, Messi được cho là đã nói: "Hãy nói chuyện với tôi một cách đúng mực. Đừng thiếu tôn trọng tôi, bởi tôi luôn nói chuyện với ông bằng sự tôn trọng".

Messi nổi nóng với trọng tài Pinheiro. Ảnh: Reuters.

Dù phản ứng khá gay gắt, siêu sao 39 tuổi vẫn giữ được sự bình tĩnh và không để sự việc ảnh hưởng đến màn trình diễn trên sân. Thực tế, hiệp một trận đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ diễn ra căng thẳng với nhiều pha vào bóng quyết liệt của cả hai đội.

Chứng kiến điều đó, Messi được cho là không hài lòng khi các đồng đội liên tục phải nằm sân, trong khi trọng tài Pinheiro từ chối rút thẻ đối với các cầu thủ Thụy Sĩ.

Ông Pinheiro là trọng tài được đánh giá cao tại châu Âu nhờ kinh nghiệm cầm còi ở nhiều trận đấu lớn. Mùa giải trước, ông từng bắt chính trận Siêu cúp châu Âu giữa PSG và Tottenham.

Dù đây mới là kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, vị vua áo đen 37 tuổi đã nhanh chóng nhận được sự tin tưởng từ FIFA. Trước cuộc đối đầu giữa Argentina và Thụy Sĩ, Pinheiro đã được giao điều hành nhiều trận đấu thuộc vòng knock-out của giải.

Khoảnh khắc ăn mừng của Messi và đồng đội Đêm 7/7, Lionel Messi cùng Argentina ngược dòng hạ Ai Cập 3-2, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.