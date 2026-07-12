Tuyển Anh làm điều Brazil không thể trước Na Uy

Sáng 12/7, cú sút xa của Morgan Rogers mở ra bước ngoặt giúp tuyển Anh hạ Na Uy 2-1, theo cách Brazil không thể làm ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Rogers tung cú sút xa mở ra bước ngoặt cho tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

Phút 92 trận tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy, Morgan Rogers tung cú sút chất lượng từ ngoài vùng cấm. Thủ môn Orjan Nyland không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện để Jude Bellingham đá bồi, hoàn tất cú đúp và giúp tuyển Anh chiến thắng Na Uy với tỷ số 2-1.

Tình huống này nhanh chóng được truyền thông Brazil nhắc đến. Chỉ ít ngày trước, Nyland là một trong những người hùng khiến "Selecao" dừng bước ở vòng 16 đội. Tuy nhiên, hàng công Brazil gần như không tìm ra cách thử thách thủ môn Na Uy bằng những cú sút từ xa.

Theo thống kê từ Sofascore, Brazil có 4 lần dứt điểm ngoài vùng cấm trước Na Uy nhưng không cú nào đi trúng đích. Phút 39, Casemiro sút trúng hậu vệ Torbjorn Heggem. Đến phút 49, pha dứt điểm của Bruno Guimaraes bị Matheus Cunha vô tình cản lại.

Endrick đã cố thử vận may ở phút 61 nhưng cũng không thành. Nỗ lực cuối cùng từ ngoài vùng cấm của Brazil đến ở phút 90+3. Ederson tung cú sút thiếu lực và bị Patrick Berg hóa giải trước khi bóng có thể tìm đến khung thành Nyland.

Trái lại, tuyển Anh trực tiếp khai thác điểm yếu của thủ môn Na Uy. Cú đá từ xa của Rogers không quá hiểm, nhưng đủ khiến Nyland mắc sai lầm. Bellingham có mặt đúng lúc để trừng phạt đối thủ.

Trước Brazil, Nyland thực hiện 4 pha cứu thua, trong đó có tình huống cản quả phạt đền của Bruno Guimaraes. Thủ môn 35 tuổi còn có màn đấu khẩu với Neymar và chỉ bị đánh bại bởi chính số 10 Brazil trên chấm 11 m ở cuối trận. Na Uy thắng Brazil 2-1 để vào tứ kết.

Tuy nhiên, Nyland không thể duy trì hình ảnh chắc chắn khi đối đầu tuyển Anh. Chỉ một cú sút từ ngoài vùng cấm của Rogers đã tạo ra khác biệt. Đó cũng là phương án Brazil không thể tận dụng trong ngày họ bị Na Uy loại khỏi World Cup 2026.

Anh ấn định tỷ số 2-1 trước Na Uy Sáng 12/7, Jude Bellingham hoàn tất cú đúp vào lưới Na Uy đưa tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 ở tứ kết World Cup 2026