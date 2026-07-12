'Song sát' đáng sợ của tuyển Anh

Harry Kane cùng Jude Bellingham thiết lập cột mốc ấn tượng khi trở thành cặp đồng đội đầu tiên trong lịch sử World Cup cùng ghi ít nhất 6 bàn tại một kỳ đại hội.

Jude Bellingham và Harry Kane là bộ đôi ăn ý của tuyển Anh.

Kỷ lục ấn tượng này được xác lập sau khi Bellingham đóng góp hai bàn, giúp tuyển Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 tại vòng tứ kết World Cup 2026, qua đó san bằng thành tích 6 pha lập công của Kane tại giải đấu năm nay.

Thành tích kể trên đánh dấu một cột mốc chưa từng có tại các kỳ World Cup, khi chưa có quốc gia nào sở hữu đồng thời hai cầu thủ ghi từ 6 bàn trở lên trong cùng một vòng chung kết. Với tổng cộng 12 lần xé lưới đối phương, bộ đôi này đóng góp phần lớn sức mạnh tấn công, trở thành nhân tố then chốt đưa "Tam sư" tiến thẳng vào bán kết World Cup 2026.

Với hai pha lập công vào lưới Na Uy, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid cũng chính thức trở thành tiền vệ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi được 6 bàn.

Cả Kane và Bellingham đều đang bám đuổi quyết liệt các đối thủ trong cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng. Cả hai hiện có cùng 6 bàn, chỉ xếp sau hai ngôi sao dẫn đầu Lionel Messi (Argentina) và Kylian Mbappe (Pháp), những người có được 8 pha lập công.

Sau khi đánh bại Na Uy, tuyển Anh sẽ chờ đối thủ của mình tại bán kết, là đội thắng trong cuộc đối đầu giữa Argentina và Thụy Sĩ.

FIFA tung bằng chứng bàn thắng của Bellingham hợp lệ Sáng 12/7, dữ liệu từ quả bóng thông minh không phát hiện bất kỳ va chạm nào với dây cáp phía trên sân khi Jude Bellingham gỡ hòa cho tuyển Anh ở trận tứ kết thắng Na Uy 2-1.