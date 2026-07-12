Anh chấm dứt 'lời nguyền' 88 năm của Brazil

Sáng 12/7, chiến thắng 2-1 của tuyển Anh trước Na Uy ở tứ kết World Cup 2026 đã khép lại một thống kê đặc biệt gắn với Brazil suốt 88 năm.

Anh đánh bại Na Uy để bước vào bán kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Tuyển Anh không chỉ giành vé vào bán kết World Cup 2026 sau khi vượt qua Na Uy. Kết quả này còn chấm dứt một quy luật kỳ lạ tồn tại từ năm 1938, liên quan đến những đội tuyển từng loại Brazil khỏi sân chơi lớn nhất thế giới.

Trước World Cup 2026, mọi đội bóng khiến Brazil dừng bước kể từ năm 1938 đều kết thúc giải trong top 3. Chuỗi kéo dài 88 năm cuối cùng bị phá vỡ khi Na Uy thua Anh ở tứ kết.

Na Uy chính là đội loại Brazil tại vòng 16 đội World Cup năm nay. Erling Haaland lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 tại MetLife, còn Neymar ghi bàn duy nhất cho "Selecao". Tuy nhiên, hành trình của đại diện Bắc Âu dừng lại ngay vòng kế tiếp trước tuyển Anh.

Điều đó đồng nghĩa Na Uy không thể góp mặt trong top 3, qua đó trở thành đội đầu tiên sau 88 năm loại Brazil nhưng không tiến ít nhất tới trận tranh hạng ba.

Thống kê càng đáng chú ý khi nhìn lại lịch sử World Cup. Trong 15 đội từng khiến Brazil dừng bước từ năm 1938 đến 2022, có 6 đội sau đó lên ngôi vô địch.

Italy mở đầu chuỗi này ở World Cup 1938. Uruguay năm 1950, Argentina năm 1978, Italy năm 1982, Pháp năm 1998 và Đức năm 2014 cũng đăng quang sau khi chấm dứt hành trình của Brazil.

Bốn đội khác giành ngôi á quân, gồm Hungary năm 1954, Hà Lan năm 1974, Argentina năm 1990 và Pháp năm 2006. Trong khi đó, Pháp (1986), Bồ Đào Nha (1966), Hà Lan (2010), Bỉ (2018) và Croatia (2022) đều kết thúc giải ở vị trí thứ ba.

Na Uy trở thành ngoại lệ đầu tiên của chuỗi thống kê kéo dài gần chín thập kỷ. Dù vậy, việc vào tứ kết vẫn là thành tích tốt nhất lịch sử bóng đá nước này tại World Cup.

Anh ấn định tỷ số 2-1 trước Na Uy Sáng 12/7, Jude Bellingham hoàn tất cú đúp vào lưới Na Uy đưa tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 ở tứ kết World Cup 2026

Anh ấn định tỷ số 2-1 trước Na Uy Sáng 12/7, Jude Bellingham hoàn tất cú đúp vào lưới Na Uy đưa tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 ở tứ kết World Cup 2026