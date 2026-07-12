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Thể thao World Cup 2026

Vai trò mới của Henderson với tuyển Anh

  • Chủ nhật, 12/7/2026 07:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 12/7, Jordan Henderson xuất hiện cùng tuyển Anh trong trận thắng Na Uy 2-1 thuộc tứ kết World Cup 2026.

Henderson vẫn sát cánh với tuyển Anh.

Tiền vệ kỳ cựu gặp tai nạn hy hữu ở vòng 1/8 khi ngã qua bảng quảng cáo trong lúc ăn mừng chiến thắng của tuyển Anh trước Mexico trên sân Azteca. Cú ngã khiến anh gãy xương cánh tay và cổ tay, buộc phải phẫu thuật ngay sau đó.

Nhiều người lo ngại Henderson sẽ phải chia tay phần còn lại của giải đấu. Tuy nhiên, cầu thủ 36 tuổi vẫn ở lại đại bản doanh của "Tam sư" để tiếp tục điều trị và đồng hành cùng các đồng đội.

Trước cuộc chạm trán Na Uy, Henderson xuất hiện trên sân tập của tuyển Anh tại Miami trong bộ đồ tập quen thuộc. Dù cánh tay bó bột và không thể tham gia các pha tranh chấp, anh vẫn góp mặt ở phần khởi động. Henderson hỗ trợ đồng đội trong các bài chuyền bóng và tập dứt điểm.

Vai trò của Henderson lúc này thiên về hỗ trợ chuyên môn và động viên tinh thần, điều anh duy trì xuyên suốt chiến dịch World Cup 2026 của tuyển Anh.

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, cựu đội trưởng Liverpool cho biết anh chưa từ bỏ hy vọng trở lại thi đấu nếu tuyển Anh tiếp tục tiến sâu. "Chúng tôi sẽ tính đến điều đó khi thời điểm đến. Điều quan trọng là đội giành chiến thắng", Henderson nói.

Sự hiện diện của Henderson tiếp thêm động lực cho tuyển Anh trong trận tứ kết. Sau khi bị Na Uy dẫn trước, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel lội ngược dòng thành công với cú đúp của Jude Bellingham để giành chiến thắng 2-1, qua đó ghi tên vào bán kết World Cup 2026.

Anh ấn định tỷ số 2-1 trước Na Uy Sáng 12/7, Jude Bellingham hoàn tất cú đúp vào lưới Na Uy đưa tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 ở tứ kết World Cup 2026

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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