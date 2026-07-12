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Thể thao World Cup 2026

Kỳ tích chưa từng có của Bellingham

  • Chủ nhật, 12/7/2026 07:48 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Với hai pha lập công vào lưới Na Uy, Jude Bellingham chính thức trở thành tiền vệ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi được 6 bàn thắng.

Jude Bellingham liên tục ghi bàn cho tuyển Anh.

Cột mốc này được xác lập sau màn trình diễn chói sáng của tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid trong trận tứ kết với Na Uy sáng 12/7, giúp "Tam sư" tạm thời vượt khó.

Trận đấu diễn ra đầy khó khăn cho "Tam sư" khi Na Uy bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 36. Andreas Schjelderup thực hiện pha xử lý ngẫu hứng từ hành lang cánh trái, tung cú dứt điểm ở góc hẹp đưa bóng đi thẳng vào góc xa khung thành, đánh bại hoàn toàn thủ môn Jordan Pickford.

Tuy nhiên, đẳng cấp của Bellingham đã lên tiếng đúng lúc ở phút 45+2'. Từ đường chuyền thông minh của Anthony Gordon, tiền vệ mang áo số 10 xâm nhập vòng cấm, khéo léo loại bỏ sự truy cản của hậu vệ đối phương rồi dứt điểm chéo góc hiểm hóc gỡ hòa 1-1.

Bước sang hiệp phụ, ngôi sao 23 tuổi tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Sau cú sút xa của Morgan Rogers khiến thủ thành Orjan Nyland không thể khống chế bóng gọn gàng, Bellingham băng vào đá bồi cận thành cực nhanh để hoàn tất cú đúp.

Trận đấu giữa tuyển Anh và Na Uy vẫn đang diễn ra với lợi thế tạm thời nghiêng về phía "Tam Sư" trong hiệp phụ. Các học trò của Thomas Tuchel thậm chí còn bị VAR hủy phạt đền ở phút 101.

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Huy Trưởng

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