Truyền thông thế giới ngả mũ trước Bellingham

Cú đúp vào lưới Na Uy giúp Jude Bellingham trở thành tâm điểm trên truyền thông quốc tế sau khi tuyển Anh giành vé vào bán kết World Cup 2026.

Bellingham lập cú đúp giúp Anh giành chiến thắng trước Na Uy. Ảnh: Reuters.

"Bellingham là người hùng", "Viking mạnh nhất là Jude" hay "Bellingham cứu lấy vương quốc" là những dòng tít xuất hiện dày đặc sau chiến thắng 2-1 của tuyển Anh trước Na Uy ở tứ kết World Cup 2026 sáng 12/7.

Tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid trở thành nhân vật chính trong đêm kịch tính tại Miami. Tiền vệ tuyển Anh ghi cả hai bàn, giúp "Tam sư" lội ngược dòng và giành chiến thắng sau 120 phút thi đấu căng thẳng.

The Sun gọi ngôi sao tuyển Anh là "người hùng một lần nữa", đồng thời nhấn mạnh cú đúp của Bellingham đã đưa "Tam sư" vào bán kết World Cup. Trong khi đó, Marca chơi chữ với biệt danh gắn liền bóng đá Bắc Âu: "Người Viking mạnh nhất là Jude".

Tại Argentina, Ole đăng dòng tít ngắn gọn: "Bellingham đến giải cứu tuyển Anh". The Guardian cũng dành vị trí nổi bật cho tiền vệ này với nhận định cú đúp của anh đảm bảo tấm vé bán kết cho đội bóng của Thomas Tuchel.

Daily Mail chọn cách mô tả cô đọng: "Jude lại làm được". Còn Mirror nhấn mạnh hai bàn thắng của Bellingham giúp tuyển Anh vượt qua Na Uy trong "chiến thắng kịch tính ở hiệp phụ".

Tờ L'Equipe với dòng tiêu đề ấn tượng "Bellingham đã cứu lấy vương quốc".

Ấn tượng hơn cả là cách L'Equipe mô tả màn trình diễn của tiền vệ 23 tuổi: "Bellingham đã cứu lấy vương quốc". Tờ SPORT của Tây Ban Nha giật tít: "Tạm biệt Haaland: Bellingham tiễn Na Uy về nước trong hiệp phụ".

Một tờ báo Tây Ban Nha khác là AS đơn giản tuyên bố "Tuyển Anh vào bán kết", còn The Telegraph gọi Bellingham là "vị cứu tinh", người đưa "Tam sư" vào thêm một trận bán kết World Cup.

Sự đồng thuận của truyền thông quốc tế cho thấy dấu ấn đặc biệt của Bellingham. Trong trận đấu mà Erling Haaland được chờ đợi sẽ trở thành tâm điểm, tiền vệ tuyển Anh mới là người chiếm trọn ánh đèn sân khấu.

Hai bàn thắng của Bellingham không chỉ kết thúc hành trình lịch sử của Na Uy. Chúng còn đưa tuyển Anh tiến thêm một bước trong giấc mơ vô địch World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1966.

Anh ấn định tỷ số 2-1 trước Na Uy Sáng 12/7, Jude Bellingham hoàn tất cú đúp vào lưới Na Uy đưa tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 ở tứ kết World Cup 2026