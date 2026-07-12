Khoảnh khắc World Cup: Thẻ đỏ tranh cãi đưa Messi vào bán kết

7.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 72, trọng tài chính Joao Pinheiro rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Breel Embolo . Ban đầu, ông thổi phạt Leandro Paredes, tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, "vị vua áo đen" xác định ngôi sao mang áo số 7 chủ động ngã vờ. Ông Pinheiro lập tức hủy thẻ của Paredes và rút thẻ vàng thứ hai cho Embolo. Quyết định bước ngoặt này khiến Thụy Sĩ chỉ còn 10 người và chịu tổn thất cực lớn.