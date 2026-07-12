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Thể thao World Cup 2026

LONGFORM

Khoảnh khắc World Cup: Thẻ đỏ tranh cãi đưa Messi vào bán kết

  • Chủ nhật, 12/7/2026 16:54 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Bất chấp việc bị Na Uy hay Thụy Sĩ gây nhiều khó khăn trong loạt trận sáng 12/7, cả tuyển Anh và Argentina đều hoàn thành nhiệm vụ để giành vé vào bán kết World Cup 2026.

Khoảnh khắc World Cup
Trọng tài và VAR gây tranh cãi
Bất chấp việc bị Na Uy hay Thụy Sĩ gây ra nhiều khó khăn trong loạt trận sáng 12/7, cả tuyển Anh và Argentina đều hoàn thành nhiệm vụ để giành vé vào bán kết World Cup 2026.
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Ở trận tứ kết thứ ba giữa tuyển Anh và Na Uy, diễn ra vào 4h sáng ngày 12/7, dù là đội được đánh giá cao hơn, "Tam Sư" đã gặp nhiều khó khăn khi đối mặt với lối chơi đầy khoa học và phòng ngự chặt chẽ.

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Thậm chí bất ngờ còn xảy ra ở phút 36. Từ tình huống mất bóng của Harry Kane, Martin Odegaard thực hiện đường chuyền bóng nhanh cho Andreas Schjelderup bên cánh trái. Anh loại bỏ Ezri Konsa rồi tung cú dứt điểm đưa bóng đi thẳng góc cao khung thành, hạ gục Jordan Pickford để mở tỷ số trận đấu cho Na Uy.

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Tuyển Anh vùng lên sau bàn thua và tìm được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 45+2. Anthony Gordon đi bóng nỗ lực bên cánh trái rồi thực hiện đường chuyền ngang thuận lợi cho Jude Bellingham băng lên. Ngôi sao mang áo số 10 xử lý tinh tế vượt qua các cầu thủ Na Uy trước khi nỗ lực dứt điểm vào góc xa, đánh bại thủ thành Orjan Nyland.

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Thế trận sau đó diễn ra giằng co, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ. Phút 93, Morgan Rogers tung ra cú sút xa ở khoảng cách chừng 30 m, khiến thủ môn Nyland không thể bắt dính. Bellingham lập tức ập vào đá bồi cận thành, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho tuyển Anh. Thầy trò Thomas Tuchel sẽ đối đầu tuyển Argentina ở vòng bán kết World Cup 2026.

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Trận tứ kết còn lại diễn ra vào khung 8h chứng kiến 120 phút đầy kịch tính giữa Argentina và Thụy Sĩ. Ngay phút thứ 10, đại diện Nam Mỹ đã khai thông thế bế tắc bằng cú đánh đầu lái bóng hiểm hóc của Alexis Mac Allister. Tiền vệ thuộc biên chế Liverpool ghi bàn sau cú đá phạt góc của Lionel Messi.

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Phút 67, Dan Ndoye ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Thụy Sĩ sau pha phối hợp đập nhả ăn ý với Ricardo Rodriguez. Anh xâm nhập vùng cấm rồi dứt điểm chân phải quyết đoán từ góc hẹp, khiến thủ môn Emiliano Martinez hoàn toàn bó tay.

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Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 72, trọng tài chính Joao Pinheiro rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Breel Embolo . Ban đầu, ông thổi phạt Leandro Paredes, tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, "vị vua áo đen" xác định ngôi sao mang áo số 7 chủ động ngã vờ. Ông Pinheiro lập tức hủy thẻ của Paredes và rút thẻ vàng thứ hai cho Embolo. Quyết định bước ngoặt này khiến Thụy Sĩ chỉ còn 10 người và chịu tổn thất cực lớn.

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Dù chơi hơn người, Argentina vẫn bị Thụy Sĩ kéo vào hiệp phụ. Phút 112, Julian Alvarez tỏa sáng rực rỡ với một siêu phẩm đưa đại diện Nam Mỹ dẫn trước 2-1. Sau đường chuyền của Jose Lopez, anh ngoặt bóng vào trung lộ rồi tung cú cứa lòng chân phải đẳng cấp, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của thủ môn Gregor Kobel.

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Đến phút 120+1, sau một tình huống phản công mẫu mực, cú dứt điểm của Thiago Almada bị thủ thành Kobel cản phá. Lautaro Martinez lập tức ập vào đá bồi, ấn định thắng lợi 3-1 cho thầy trò Lionel Scaloni. Argentina chính thức giành vé vào bán kết đối đầu với tuyển Anh vào rạng sáng 16/7 tới.

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Ở tuổi 39, Messi vẫn chơi trọn 120 phút và là linh hồn trong chiến thắng 3-1 của Argentina. Anh kiến tạo cho Mac Allister và tạo ra tới 6 cơ hội ghi bàn (cao nhất trận). Với 101 lần chạm bóng cùng 5 pha rê bóng thành công, ngôi sao mang áo số 10 thể hiện tầm ảnh hưởng tuyệt đối, góp phần đưa "Albiceleste" đi tiếp.

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Huy Trưởng

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