Người giúp U17 Việt Nam dự World Cup vỡ xương mặt

Thủ môn số một của U17 Việt Nam Lý Xuân Hòa vỡ thành xoang hàm trong trận đấu tại vòng loại U17 Quốc gia.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, kết quả chụp cắt lớp vi tính (chụp CT) tối 2/7 cho thấy Lý Xuân Hòa bị vỡ xương hàm phải trong lúc thi đấu chiều cùng ngày, nhưng không ảnh hưởng tới sọ não. Thủ thành sinh năm 2009 đang được điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội.

Chấn thương của Xuân Hòa xảy ra trong trận đấu giữa U17 PVF và U17 Sông Lam Nghệ An tại lượt về bảng B vòng loại U17 Quốc gia 2026. Phút 33, số 23 của U17 PVF va chạm mạnh với đối phương khi cố gắng lao ra bắt bóng trong tình huống đối mặt.

Sau khi nhận được sự hỗ trợ của bác sĩ, Xuân Hòa tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, người gác đền quê Tuyên Quang (Hà Giang cũ) có một lần tự đá bóng ra ngoài vì thấy không ổn. Xuân Hòa một lần nữa chơi tiếp nhưng bị thay ra sau lần thứ ba nằm sân.

Tình huống xảy ra va chạm của Xuân Hòa (áo xám, quần đen) với cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An (trang phục màu vàng).

Xuân Hòa thường xuyên bắt chính ở mọi giải đấu chính thức của U17 Việt Nam từ tháng 11/2025 đến nay. Ở giải U17 Đông Nam Á 2026, cầu thủ đang ăn tập tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF giúp thầy trò HLV Cristiano Roland vô địch và giành danh hiệu găng tay vàng. Ở vòng chung kết U17 châu Á 2026, Xuân Hòa cũng đóng vai trò quan trọng trong thành tích vượt qua vòng bảng và giành vé dự vòng chung kết U17 World Cup 2026 của U17 Việt Nam.

Trước đó, tại vòng loại U17 châu Á 2026 hồi tháng 11 và 12/2025, thủ thành quê Tuyên Quang góp công vào thành tích 5/5 trận toàn thắng và sạch lưới của các "Chiến binh sao vàng".