Becamex TP.HCM vừa rớt hạng vẫn thuê thầy ngoại

Cựu thuyền trưởng Ninh Bình Gerard Albadalejo chính thức trở thành tân HLV trưởng Becamex TP.HCM, thay ông Hứa Hiền Vinh.

"Chào mừng HLV trưởng HLV trưởng Gerard Albadalejo Castano đến với CLB Becamex TP.HCM! CLB Becamex TP.HCM trân trọng chào đón HLV Gerard Albadalejo Castano gia nhập đội bóng trên cương vị HLV trưởng", đội bóng đất Thủ chào mừng tân thuyền trưởng thông qua bài đăng trên trang chính thức trưa 29/6.

Tuy nhiên, đội chủ sân Gò Đậu tính tới hiện tại vẫn chưa thông báo chia tay HLV trưởng Hứa Hiền Vinh.

Thông báo trên trang chính thức của Becamex TP.HCM ngày 29/6.

"Việc bổ nhiệm chiến lược gia người Tây Ban Nha là một phần trong kế hoạch chuẩn bị nghiêm túc và toàn diện của CLB Becamex TP Hồ Chí Minh hướng tới mùa giải mới. Với quyết tâm xây dựng một tập thể giàu khát vọng, bản lĩnh và tính chiến đấu cao, đội bóng đặt mục tiêu cạnh tranh suất thăng hạng, trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam", Becamex TP.HCM viết tiếp.

"Sinh năm 1983, HLV Gerard Albadalejo Castano sở hữu nhiều năm kinh nghiệm dẫn dắt các CLB tại Tây Ban Nha và từng có thời gian làm việc tại V.League. Ông theo đuổi triết lý bóng đá hiện đại với lối chơi kiểm soát bóng, pressing cường độ cao và tính tổ chức", đội bóng đất Thủ giới thiệu về tân HLV trưởng.

Trước khi nhận việc tại đội bóng vừa trải qua lần đầu xuống hạng sau 22 năm V.League, HLV Albadalejo làm việc ở CLB Ninh Bình từ đầu tháng 7/2025 tới đầu tháng 3/2026. Đây là lần đầu tiên ông cầm sa bàn tại Việt Nam. Trong quãng thời gian đầu làm việc ở đội bóng cố đô, HLV Albadalejo giúp Ninh Bình chơi khởi sắc. Kết thúc lượt đi, Nguyễn Hoàng Đức và các đồng đội đứng thứ hai trên bảng xếp hạng V.League và lọt vào tứ kết Cúp Quốc gia. Nhưng ở giai đoạn đầu lượt về, Ninh Bình chỉ thắng 2/9 trận.

Ngày 2/3, sau trận thua 2-3 trước Nam Định, Ninh Bình chia tay HLV Albadalejo dù tỷ lệ thắng lên tới 62,5%, con số không tồi với một HLV chưa có kinh nghiệm V.League. Từ đó đến trước khi cập bến Becamex TP.HCM, ông không dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào.

Từ đua vô địch V.League cách đây khoảng 5 tháng, HLV Albadalejo giờ xuống làm việc tại giải Hạng Nhất.

Với Becamex TP.HCM, việc ký hợp đồng cùng HLV ngoại từng dẫn dắt ứng viên vô địch V.League cho thấy tham vọng của "Cơn lốc miền Đông" trong việc giành vé thăng hạng ngay mùa đầu tiên xuống Hạng Nhất sau hơn hai thập kỷ. Về nhân sự, Becamex TP.HCM vừa chia tay ngôi sao Hồ Tấn Tài nhưng giữ chân thành công Võ Hoàng Minh Khoa.