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Thể thao

Hải Phòng mất tiếp một tuyển thủ Việt Nam

  • Chủ nhật, 28/6/2026 21:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tuyển thủ quốc gia và U23 Nguyễn Nhật Minh là cầu thủ thứ 12 rời Hải Phòng ở kỳ chuyển nhượng hè 2026.

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Nhật Minh trong màu áo U22 Việt Nam ở SEA Games 2025 tại Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến.

"Sau 3 mùa giải gắn bó, hôm nay cho Minh nói lời cảm ơn đến đội bóng quê hương, nơi đã cho mình cơ hội trưởng thành, học hỏi và có những kỷ niệm đẹp, những thành tích nhất định. Xin cảm ơn ban lãnh đạo, ban huấn luyện, các anh em đồng đội và đặc biệt là những người hâm mộ đã luôn dành rất nhiều tình cảm, động viên Minh trên suốt chặng đường vừa qua. Chúc đội bóng sẽ ngày càng phát triển, gặt hái nhiều thành công và luôn giữ vững niềm tự hào của quê hương. Hẹn gặp lại trong một ngày gần nhất!", Nguyễn Nhật Minh viết trên trang cá nhân tối 28/6.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, Nhật Minh sẽ trở thành đồng đội của Hồ Tấn Tài, ngôi sao vừa chia tay Becamex TP.HCM, tại một đội bóng V.League giàu tham vọng nằm ở phía Nam.

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Bài đăng trên trang cá nhân ngày 28/6 của Nhật Minh.

Nhật Minh cập bến Hải Phòng năm 2023 sau khi rời HAGL. Trong ba năm khoác áo đội bóng đất cảng, trung vệ mang áo số 27 có 64 lần ra sân và có tên trong đội hình tiêu biểu V.League 2025/26. Những mùa gần đây, Nhật Minh là kép chính của Hải Phòng.

Trong màu áo đội chủ sân Lạch Tray, tiếng tăm và sự trưởng thành của cầu thủ sinh năm 2003 đi lên như diều gặp gió. Nhờ màn trình diễn ở Hải Phòng, Nhật Minh từ một cầu thủ ít người biết, trở thành một trong những tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Hải Phòng cũng là đội bóng giúp cầu thủ quê thành phố hoa phượng đỏ có lần đầu tiên lên tuyển. Nhật Minh có trận ra mắt tuyển Việt Nam ngày 31/3 trong chiến thắng trước Malaysia tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Sau màn chia tay HLV trưởng Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng đã nói lời tạm biệt với 12 cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Trong đó, đáng chú ý là những tuyển thủ như Bùi Tiến Dụng, Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu và Nhật Minh. Ngoài ra là những cầu thủ Phạm Văn Luân, Nguyễn Văn Minh, Đàm Tiến Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Nam, Luiz Antonio, Jourdaine Ronaldo Fletcher, Joachim Lupeta và Ngô Văn Bắc.

Ở chiều ngược lại, tính tới hiện tại, Hải Phòng chưa đón chào bất kỳ tân binh nào.

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Nam Giang

Nhật Minh rời Hải Phòng Hải Phòng Nguyễn Nhật Minh Nhật Minh CLB Hải Phòng

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